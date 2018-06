PAINEL 10-06-2018

Café

Com o término da greve dos caminhoneiros no final da semana passada, analistas esperavam que esta semana fosse mais calma. A surpresa aconteceu com a forte turbulência apresentada pelo mercado financeiro. O cenário econômico já se mostrava conturbado no Brasil e também no exterior desde o início do ano e a longa greve dos caminhoneiros acrescentou a esse cenário no Brasil mais um dado: o risco político em um ano de eleição presidencial.

Café II

A greve levou os agentes financeiros a olharem com mais atenção para a indefinição no quadro eleitoral brasileiro. A semana foi de muito nervosismo com desvalorizações diárias do real frente ao dólar. Na quinta-feira (7), a moeda americana subiu 2,25% frente ao real, fechando o dia a R$ 3,9233 seu maior valor desde março de 2016. Esse nervosismo levou o presidente do Banco Central a anunciar que oferecerá ao mercado os dólares necessários para conter a desvalorização do real frente à moeda americana, que desde janeiro já atingia 15,54%. Com a intervenção do banco Central brasileiro, o dólar recuou 5,34% fechando a R$ 3,7050.

Café III

Em Nova Iorque, os operadores no mercado de café reagiram às turbulências no mercado financeiro do maior produtor e exportador de café do mundo, derrubando as cotações do café na ICE Futures US na mesma proporção da desvalorização do real frente ao dólar. Em reais por saca, as cotações do café na ICE fecharam praticamente estáveis de segunda até quinta-feira. Na sexta-feira (8), com a intervenção do banco Central, o dólar caiu 5,34% frente ao real e a bolsa de Nova Iorque inverteu sua direção, trabalhando em alta. A alta nos contratos de café negociados na ICE ficou abaixo da desvalorização do dólar frente ao real porque grande parte dessa desvalorização ocorreu quando o pregão em Nova Iorque já havia se encerrado.

Café IV

O mercado físico brasileiro teve uma semana de poucos negócios. Estamos na entressafra, o volume de café da atual safra 2017/2018 ainda em mãos de produtores é pequeno e esses produtores não mostraram interesse em vender nesta semana de tanta incerteza no cenário político e econômico. O valor das ofertas oscilou bastante com o descontrole do mercado de câmbio e incertezas no valor dos fretes para a retirada dos lotes que estavam sendo negociados. Ainda são poucos os lotes de café arábica da nova safra chegam ao mercado e só agora os trabalhos de colheita começam a acelerar.

Café V

No decorrer da semana foram retirados e pagos os lotes de café que estavam vendidos e não podiam ser transportados devido à greve dos caminhoneiros e os exportadores brasileiros voltaram a executar os serviços de embarque de café, bastante prejudicados pelo movimento grevista. Na opinião de especialistas do setor, as incertezas políticas e seus reflexos na economia deverão dificultar o fechamento de negócios no mercado físico brasileiro nesta entrada da nova safra de café. Os cafeicultores tendem a serem ainda mais conservadores em suas vendas. A forte oscilação do dólar frente ao real nesta semana mostrou que teremos muita instabilidade nos próximos meses e como café é cotado em dólares, é um bom ativo para os tempos de turbulência que enfrentaremos.

Café VI

Na santa terrinha a colheita segue firme nas regiões quentes e a espera nas regiões frias por causa da maturação do café, ainda verde. Alguns cafeicultores comentam que a boa colheita e a mão de obra restrita vêm fazendo com que a colheita esteja lenta e com isto falta de mão de obra. Comentários no setor são que a colheita irá até o mês de setembro, algo que há muitos anos não acontecia na região.

Política

A semana ficou movimentada na santa terrinha com a vinda do presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Adalclever Lopes. Adalclever vem promovendo benefícios para fortalecer o setor de saúde da cidade através do CASU, assinando convênios entre a instituição de saúde e ao IPSEMG e agora ao Instituto de Saúde dos Servidores Militares do Estado de Minas. Uma boa notícia para a saúde local, para os servidores e um desafogar no sistema de Caratinga e região.

Professor Antônio Fonseca

O reitor da Unec, professor Antônio Fonseca, que há duas décadas revolucionou a educação regional apostando na instalação da faculdade de Medicina na santa terrinha, agora promove em passos longos o fortalecimento da saúde regional com convênios chancelados pelo presidente da Assembleia Adalclever Lopes, entre os servidores do Estado e a instituição CASU. Sem sombra de dúvidas, o professor vem dando aulas sobre os caminhos do desenvolvimento em setores importantes da sociedade. Onde tem amadorismos, a Funec está caminhando com profissionalismo.

Professor Antônio Fonseca II

Outro setor que a Fundação vem investindo com louvor é na imprensa local. Após adquirir uma rede de televisão e contratar profissionais qualificados, promover o apoio a literatura regional, os espaços intelectualizado a cada dia tem sido alvos de investimento da Funec. O que se percebe que os alvos da instituição demonstra a grandeza do que é hoje e que será no futuro bem próximo.

Cabo Júlio

O deputado estadual Cabo Júlio se entregou e foi preso nesta semana. O político foi condenado devido ao esquema das máfias das sanguessugas. Condenado em segunda instância, o deputado alega ser inocente e diz que não tem ligação com esse sistema, apesar de ter recebido recursos de empresários envolvidos diretamente neste caso. Ele, que já teve boa votação na santa terrinha, terá sem dúvida o julgamento eleitoral neste ano, caso ainda seja candidato a mais uma reeleição.

Diesel

Na semana passada o debate começou em cima do preço do diesel. Alguns postos abaixaram seus preços iniciais e outros se mantiveram conservadores nos tais valores. Com o PROCON municipal notificando todos os postos, já é possível perceber que o preço terá mesmo que ser adequado. Veremos o quanto a sociedade será beneficiada pela força do PROCON.

Van Gogh

O presidente dos vereadores voluntários comentou nas redes sociais que já esteve no PROCON olhando a respeito dos preços dos combustíveis: “Prezado Leonardo, infelizmente a gasolina em Caratinga sempre é a mais cara da região, já estive no PROCON conversando sobre isto na tentativa do órgão fiscalizar, mas parece que não tem interesse algum em fazê-lo quanto aos eleitos eles não fiscalizam mesmo!!!!!!!!!!!!!! obrigado abraço”

Veto

O prefeito de Caratinga Dr. Welington vetou o projeto aprovado na Câmara que declara as atividades religiosas e culturais na catedral São João Batista como patrimônio cultural e imaterial do município. O prefeito baseou seu veto no argumento de que as questões relacionadas a declarar patrimônio cultural são de responsabilidade do Conselho de Patrimônio Cultural. Agora está nas mãos dos vereadores se acompanham o raciocínio do prefeito de Caratinga ou se acompanham o raciocínio da igreja, por ser uma tradição na cidade. Legalidade ou tradição, eis a questão!!!

Dia Internacional do Meio Ambiente

Mais uma vez o debate sobre a questão ambiental ficou amenizada em Caratinga pela passagem do Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado na terça-feira (5). Apesar de ter algumas coisas para se comemorar na santa terrinha, como a retirada do esgoto no córrego São João com as obras de canalização da Copasa, houve pouco movimento dos ambientalistas. O Dia do Meio Ambiente em Caratinga ficou mesmo voltado pelas campanhas nacionais e internacionais do que para a necessidade e avanços locais. Outros tempos!!!

Festa da cidade

A Prefeitura não anunciou até o momento os eventos para comemoração dos 170 anos de Caratinga. Um momento de reflexão, pois se trata de quase dois séculos, será mesmo pouco festejado? Pelo visto isso é pouco importante para atual administração? Quer seja pela importância de comemorar, ou mesmo pelas dificuldades financeiras que passam o município colocando os eventos culturais e comemorativos em ultimo plano. (foto: cartaz das comemorações do aniversário de Caratinga em 2017)

Festa da cidade II

Se comemorar 170 anos é importante para cidade? Há quem diga que sim. Porém o assunto se não é debatido pelo executivo municipal, por outro lado é esquecido da pauta no legislativo que em tese é a casa de debates, do parlamentar e da fiscalização. Se não é importante, fica a dúvida na cabeça dos representantes do povo!!!

IPTU

Nas ruas e esquinas da cidade, ninguém sabe por que a Prefeitura municipal de Caratinga ainda não distribuiu os carnês do IPTU. Tradicionalmente a prefeitura distribuía a cobrança do imposto municipal nos meses de março para pagamento em 30 de abril. Até hoje não se viu a cartelinha sendo distribuída pela prefeitura, nenhum vereador questionou o fato e já estamos em dia 10 do mês de junho e os carnês não foram enviados aos contribuintes. O que será que está acontecendo nos bastidores da PMC? Será desorganização ou mudanças nas regras e tradições?

IPTU II

Na santa terrinha o que se ouve falar é sobre os protestos ocorridos pela PMC aos contribuintes inadimplentes do IPTU. Os comentários são que centenas de contribuintes foram protestados pela PMC sem que houvesse primeiro uma comunicação prévia do débito em protesto. Certo ou errado, os contribuintes não ficaram nada satisfeitos com a prefeitura e acharam a atitude pra lá de arbitrária.

IPTU III

Na boca miúda os comentários são que tal cobrança do IPTU aos inadimplentes sem a devida comunicação prévia, beneficiaria o setor de cartório na cidade, que recebe taxas consideráveis para o recebimento dos impostos. De conclusões de A e B se são certas ou erradas, o importante é o contribuinte ficar atento ao pagamento do tributo em 2018 para evitar dissabores como os protestos.

Rochinha

Quem vem promovendo um bom trabalho na rádio Sistec FM é o radialista Rochinha. Ele, que trabalhou anos na rádio Globo do Rio de Janeiro, agora empresta seus talentos ao radialismo caratinguense. Na foto, Rochinha cercado por Marcus Inácio e Cleon Coelho, dois ícones do setor em Caratinga.

Apoio

Quem manifestou apoio a uma futura candidatura do professor Pedro Leitão é o líder comunitário do bairro Santa Cruz, Clausiano Peixoto, mais conhecido no meio político como ‘Teinha’. “Hoje tive a honra de ter em minha humilde residência o pré-candidato a deputado federal Pedro Leitão, apresentando suas propostas para nossa cidade. Eis que está surgindo um verdadeiro representante de Caratinga, renovação na política é tudo que precisamos. Tmj”, finalizou a liderança.