62º BPM lança operação ‘Inquietação’

CARATINGA– Na tarde de ontem, o 62º Batalhão de Polícia Militar lançou a operação Inquietação. Tenente-coronel André Pedrosa, comandante da unidade, falou sobre os objetivos dessa ação.

O oficial ressaltou que já assumiu o comando do 62º BPM com o desafio de manter os números, trabalhos e ações que estavam sendo realizadas e são considerados bons. “Hoje se experimenta em Caratinga e nas 25 cidades que compõem o Batalhão uma sensação de segurança muito boa. Nosso objetivo assumindo esse comando é manter isso. E a partir do que já temos de experiência nessa área e na carreira, vamos implementar algumas ações visando realmente melhorar o que ainda precisa melhorar, buscando também aprimorar as questões que percebemos no dia a dia do operacional”.

Sobre as metas da operação, o tenente-coronel pontuou: “Lidamos muito com alguns grupos de infratores que incomodam, inclusive nosso objetivo é lançar operações visando intervir nisso. Não podemos deixar que um número pequeno de infratores interfira na segurança da cidade. Temos uma cidade com 92 mil habitantes e um número pequeno de infratores não pode prosperar”.

A respeito do nome da ação, o oficial deu a seguinte explicação. “Estamos intitulando de ‘Inquietação’, que visa aproveitar do policiamento especializado que nós temos, uma companhia Tático Móvel com militares com preparo, formação e treinamento para lidar com a criminalidade violenta. O principal objetivo é aproveitar esse grupo de militares, aproveitar também da supremacia de força para atuar em locais onde há exigência da nossa presença e prevenção. Locais onde normalmente há aglomeração de infratores, conhecidos como pontos de tráfico, onde há incidência criminal. Nesses locais vamos focar por meio dessa operação, realizando abordagens pontuais, buscar intervir onde realmente é o problema”.

PREVENÇÃO

O comandante destacou o trabalho preventivo. “A prevenção, primeiramente, é o nosso foco. O objetivo é inquietar o infrator. O cidadão de bem vai se sentir seguro com essa operação, nosso objetivo é esse. Por mais que seja um número grande de equipes, sejam operações de impacto, o cidadão de bem pode ficar tranquilo, circular tranquilamente na cidade, nosso objetivo é esse, transmitir a sensação de segurança”.

O 62º BPM deverá realizar ações desse porte de forma assídua. “Pretendemos manter essa operação conforme as necessidades, mas com frequência. Pensamos em realizá-la em várias oportunidades, mas, nesse primeiro momento não vamos expor quais são as datas. O planejamento inicial é atuar onde a indecência é maior. Hoje temos a incidência maior na cidade de Caratinga, então há necessidade dessa primeira intervenção na cidade. E num segundo momento vamos intervir em locais onde há incidência, isso já visando englobar todos os 25 municípios conforme a demanda surgir. Nosso trabalho é bem estratégico, visa onde o problema ocorre”, finalizou tenente-coronel André Pedrosa, comandante do 62º BPM.