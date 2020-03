40 casos em investigação

CARATINGA- O boletim epidemiológico da Prefeitura de Caratinga, atualizado à 16h05 de ontem, trouxe 40 casos suspeitos para o Coronavírus. Deste quantitativo, dois são pacientes residentes em Inhapim, um em Piedade de Caratinga e outro residente no município de São Paulo, a qual estava de passagem por Santa Bárbara do Leste.

Destes casos suspeitos, seis pacientes estão internados. Até o momento, não há casos confirmados.

Casu

O Hospital Irmã Denise – CASU informa que até às 17h24 desta terça-feira (24/03) atende seis pacientes com suspeita de infecção pelo COVID-19. São eles: três crianças (os gêmeos de um ano de vida e outra de 04 anos) e três adultos (segue internado o homem de 44 anos mais duas mulheres de 24 e 47 anos).

O quadro clínico de todos os pacientes é estável, sem necessidade de ventilação mecânica. Todos os protocolos mais atualizados estão sendo seguidos.

Todos os pacientes estão sendo acompanhados com exames de imagem e laboratoriais, e estão em andamento as sorologias para elucidação do patógeno em questão.

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Na segunda-feira (23), foi notificado o segundo caso suspeito de Coronavírus em Santa Bárbara do Leste. Trata- se de um homem de 46 anos que foi a Manhuaçu no dia 17 de março. O paciente procurou a Unidade de Saúde do município queixando-se de dificuldade para respirar.

Prontamente ele foi examinado pela equipe médica, que seguiu todos os protocolos de atendimento. Os exames iniciais apontam que o quadro é compatível com os sintomas do Coronavírus. O homem já está de quarentena e o quadro dele está sendo devidamente monitorado pela equipe da saúde.

INHAPIM

A Secretaria de Saúde de Inhapim também divulgou nesta mesma data, o Boletim Epidemiológico de coronavírus no município. Foram contabilizados nove casos suspeitos, sendo que um já foi descartado e oito aguardavam resultado de exames.

Luciana Seixas, secretária de Saúde, alerta a população da zona rural para que permaneça em suas casas.