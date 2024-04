4° Aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga

Competição contou com representantes de 16 municípios

CARATINGA – Caratinga sediou no dia 24 de março, a quarta edição do Aberto de Jiu-Jitsu. Ao todo, foram 360 inscrições, dentre adultos e crianças de 16 municípios, inclusive da Bahia, representados em 22 equipes.

Foram realizadas premiações nas categorias Gi e No Gi, além do absoluto faixa preta, com a premiação no valor de R$ 1.500 e um anel exclusivo do evento.

O evento foi organizado pelo professor Jean Chaves e contou com total estrutura, incluindo atendimento médico para segurança dos atletas participantes. De acordo com Jean, o evento foi mais uma vez um sucesso e agradece ao apoio dos patrocinadores.

PREMIAÇÃO POR EQUIPES

1° lugar- NFT de Ipatinga – prof. Genes Neto

2° lugar- VF Team de Vermelho Novo – prof. Flávio Martins

3° lugar- Origens de Nova Era – prof. Carlos Bueno

4° lugar- Team Rios – prof. Ângelo Rios

5° lugar- Norfight MG Caratinga – prof. Jean Chaves

6° lugar- Cassão Team Timóteo – prof. Walison Vitor da Silva

LOCALIDADES DOS INSCRITOS

Caratinga

Piedade de Caratinga

Inhapim

Dom Cavati

Timóteo

Cel. Fabriciano

João Monlevade

Governador Valadares

Belo Horizonte

Central de Minas

Vermelho Novo

Manhuaçu

Nova Era

Ipatinga

Iapu

Muriaé

Bahia