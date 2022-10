2º Pedal da Serra movimenta Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – O último domingo (9) os atletas e adeptos do Ciclismo Mountain Bike estiveram em Piedade de Caratinga para a realização da 2ª edição do Pedal da Serra.

350 ciclistas participaram do evento que contou com percursos de 20 e 22 km (passeio e elite) e que trouxe ao município atletas de 34 municípios mineiros: Caratinga (99), Ipatinga (39), Piedade de Caratinga (29), Bom Jesus do Galho (22), Ubaporanga (22), Inhapim (20), Iapu (13), São João do Oriente (12), Timóteo (10), Caputira (9), Dom Cavati (8), Coronel Fabriciano (7), Santa Rita de Minas (6), Entre Folhas (6), Pocrane (6), São João do Manhuaçu (5), Belo Oriente (4), Bugre (4), Santana do Paraíso (4), Ipanema (4), Manhuaçu (3), Ipaba (2), São Pedro do Avaí (2), Sobrália (2), Imbé de Minas (2), Vargem Alegre (2), São Domingos das Dores (1), Reduto (1), Aimorés (1), Fernandes Tourinho (1), Ibirité (1), João Monlevade (1), Pedra Bonita (1), e Alvarenga (1).

Além do pedal passando pelas principais estradas vicinais na Serra de Piedade de Caratinga, o evento foi marcado pelo clima de confraternização. “Além de um delicioso café da manhã, foi ofertado aos participantes após o pedal, almoço e um delicioso churrasco, além da realização de um show com a banda Sala D’spera de Governador Valadares”, informa a organização.

A Prefeitura de Piedade de Caratinga ofereceu todo o suporte ao evento, já tornando assim, o pedal cada vez mais tradicional no município. O prefeito Adolfo Bento esteve presente e agradeceu a participação dos participantes que abrilhantaram a competição e fomentaram o turismo esportivo e ecológico em Piedade de Caratinga.

Confira a classificação da prova Elite:

Elite Masculino

1º – Adriano Paulo / Santa Rita de Minas – 48m33s

2º – Toledinho / Caratinga – 51m40s.

3º -Nilo Marcos / São João do Oriente – 51m51s.

Elite Feminino

1º – Zelina Rocha / Caratinga – 59m14s.

2º – Lidiane Souza / Manhuaçu – 1h06m42s.

3º – Selisvane Domingos / Caratinga – 1h18m39s.

Créditos das fotos para “Walassy Moura (@movi_esporte)”