Após denúncia anônima, PM apreende maconha em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Após receber denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu cinco tabletes, uma porção esfarelada e uma bucha de maconha em um imóvel situado à rua Antônio Dornelas, bairro São José, em Piedade de Caratinga. Um indivíduo, 49 anos, foi detido pelos militares. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (17).

Dando crédito a denúncia anônima recebida de que no endereço havia uma moto furtada, a guarnição policial abordou o morador, porém não encontrou tal veículo. Durante conversa com, percebendo que o denunciado estava nervoso, a guarnição deu uma olhada por cima do telhado da varanda e encontrou uma sacola contendo drogas. Próximo ao beco de entrada da casa, foi encontrada uma bucha de maconha pronta para venda. Diante da situação, o autor alegou que é usuário e que encontrou tal droga molhada e a colocou no telhado pra secar.

A droga foi recolhida, enquanto o autor foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.