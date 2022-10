Com atraso na coleta de dados, IBGE faz nova seleção para vagas de recenseador

CARATINGA- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 118 vagas para recenseador em Caratinga e região, visando os trabalhos de coleta do Censo 2022.

As vagas estão distribuídas em Bom Jesus do Galho (15), Caratinga-distrito (21), Caratinga-sede (34), Entre Folhas (5), Inhapim (12), Piedade de Caratinga (4), Santa Rita de Minas (5), Ubaporanga (8), Vargem Alegre (10) e Vermelho Novo (4).

As inscrições tiveram início nesta segunda (10) e vão até a sexta-feira (14). O IBGE Caratinga está situado à Avenida Catarina Cimini, 274, sala 4, centro.

O chefe da agência Joelson de Carvalho destaca em entrevista o trabalho realizado.

Qual balanço dos números do Censo?

Já estamos há mais de dois meses com a coleta em campo. Mas, tivemos muita dificuldade para conseguir recenseadores, pessoas para trabalhar. Isso aconteceu em Caratinga, em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Então, o IBGE, na semana passada nos convidou para uma reunião para que pudéssemos dar até opiniões, fazer alguns levantamentos sobre como anda a coleta. Os últimos números dizem que 38% dos setores do Brasil já foram coletados, mais ou menos a mesma quantidade está em coleta ainda. Ainda temos uma grande quantidade de setores que ainda não começou, estamos mais ou menos entre um terço coletado, um terço em coleta e um terço ainda para coletar. Isso é muito ruim, porque tínhamos a previsão de terminar esse Censo agora em 31 de outubro. Mas, já vimos que não vai dar, não tem condições, até mesmo pela quantidade de recenseadores que tivemos a baixa adesão.

O que tem provocado essa dificuldade de contratar recenseadores?

Isso é uma consequência que percebemos do mercado de trabalho também, que está aquecido, o desemprego tem diminuído e assim como a iniciativa privada, também não estamos conseguindo muitos recenseadores para fazer o trabalho e falamos sobre isso na reunião. Podemos ainda perceber várias condições atuais do mercado de trabalho e do País, que ajudam para que o interesse no trabalho do IBGE seja baixo. O trabalho do IBGE é temporário, o recenseador ganha por produção, então, de repente não estimula muito as pessoas. Temos também a questão dos auxílios que estão sendo pagos pelo Governo, isso talvez desestimule as pessoas para um trabalho temporário, até com medo de perder o auxílio. Mas, de qualquer forma, percebendo isso também, o IBGE recorreu ao Governo Federal que está nos auxiliando diminuindo algumas regras pesadas que a gente tinha para as contratações. Antigamente, a gente não poderia contratar MEI, nem aposentados e servidores públicos, por conta da questão da acumulação de cargos, dentre outras coisas. Mas, ficou entendido que o trabalho do recenseador devido a ser temporário e que se pega uma tarefa para fazer, não tem horário fixo, ganha por produção, que o recenseador não é cargo. O recenseamento é uma tarefa que ele pega.

Como se inscrever para novas vagas abertas na região?

Estamos com inscrições abertas durante essa semana inteira, até a sexta-feira e tem 118 vagas na região, para a gente terminar esse trabalho até meados de dezembro. Só em Caratinga são 55 vagas para recenseador contemplando a área central e os distritos. Se alguém tiver o interesse em trabalhar, principalmente nos setores rurais, que são os que pagam mais, temos mais vagas. A pessoa que já tem o transporte próprio vamos pagar uma ajuda de custo, que vai dar para colocar gasolina na moto por exemplo e ainda vai sobrar dinheiro para ele. Nos procure, pode ligar no telefone 3321-3376, que passamos todas as informações. Esperamos que assim possamos conseguir contratar mais gente. Quem é aposentado vai poder trabalhar, quem for servidor público e tiver compatibilidade de horário, por exemplo, um professor que trabalha só de manhã e a tarde pode recensear. E a inscrição é gratuita, basta vir a agência ou nos municípios em que têm vaga, pode ir ao posto de coleta. Em seguida será feito o treinamento e depois a coleta dos dados.

No trabalho de coleta, também há dificuldades em localizar a população?

Sim. Estamos com um problema sério, no Brasil estamos com um terço dos setores coletados, a nível de Minas Gerais temos também mais ou menos o mesmo patamar. Em Caratinga também temos um terço coletado, o problema é que no Brasil e em Minas Gerais já passou de 50% da população recenseada. Avançamos bastante em termos de população recenseada, já passamos da metade da população só que em Caratinga ainda não chegamos nesse patamar, estamos com 45% da população recenseada. Temos uma defasagem muito grande na cidade de Caratinga e o problema está não necessariamente na falta de recenseadores. A falta de recenseadores é a quantidade de setores em campo ou concluídos, o problema é encontrar pessoas em casa, ou seja, é que as pessoas recebam o recenseador. Todo recenseador deixa uma folha de recado em que tem o telefone do recenseador, as informações sobre ele, quem é, qual a matrícula, você pode entrar em contato com o recenseador, marcar um horário que for melhor pra você, pode ser à noite, horário de almoço, fim de semana, recenseador trabalha por produção. Até mesmo um local alternativo, se quiser que te visite no seu serviço. Mas, é importante, em Caratinga temos prédios inteiros em que não conseguimos fazer nenhum domicílio. Está muito complicado mesmo e isso é uma perda para o Brasil, estado e município, temos que ter essas informações importantes, que dão base para as políticas públicas, para termos noção de quantos nós somos e como vivemos, para que essas políticas possam ser melhor aplicadas.