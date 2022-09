Evento foi sucesso de público, segurança, organização e contou com artistas consagrados

INHAPIM – Realizada no último final de semana, nos dias 9 (sexta-feira), 10 (sábado) e 11 (domingo), a XXIV edição da Festa do Inhame foi um verdadeiro sucesso de público, segurança e organização. O estádio municipal Dr. Guilhermino de Oliveira ficou lotado para receber as apresentações musicais dos cantores Dilsinho, Felipe Araújo, Evelin, Guilherme Batista, Mumuzinho e Thiago Brava, em noites de muita alegria e diversão.

A secretária municipal de cultura e turismo Teresinha Ribeiro Martins lembrou que o retorno da Festa do Inhame consagra o trabalho da ciência e dos profissionais da saúde que atuaram para colocar fim na pandemia da COVID-19; “Poder estarmos juntos novamente em nossa tradicional Festa do Inhame é extremamente gratificante, oportunidade reverenciarmos a ciência e os profissionais de saúde que atuaram no combate à COVID-19 e no processo vacinal, devolvendo a todos nós momentos de reencontros, abraços, alegria e diversão”.

O prefeito Marcinho agradeceu a presença da população no evento e disse que ao lado do vice-prefeito Sandro da Saúde prepararam uma Festa do Inhame a altura dos anseios da população; “Essa festa foi preparada com muito carinho para toda nossa população de Inhapim e para os nossos visitantes das cidades vizinhas com total segurança e organização”.

A XXIV Festa do Inhame se encerrou no domingo, dia 10 de setembro, com o concurso do melhor prato doce e salgado a base de inhame, bem como da maior cabeça de inhame, premiando diversas pessoas e a APAE de Inhapim, vencedora de dois pratos típicos.

Ainda no domingo, destaque também para o projeto social “Barui Bãos”, a distribuição gratuita de bobó de inhame e a tardezinha kids desenvolvida pelas secretarias de assistência social através do PETI, secretaria de educação (transporte das crianças e distribuição de bobó) e secretaria de saúde com o apoio de ambulâncias e profissionais de saúde.

“Agradecimento especial aos militares da 288ª Companhia de Polícia Militar de Inhapim que promoveram a segurança da população”.

