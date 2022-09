Prefeitura contrata empresa para executar obras de construção da sede administrativa

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para execução de obras de construção da Sede Administrativa, que será na Avenida Professor Armando Alves da Silva, Bairro Zacarias, no mesmo terreno em que seria construída a sede da Câmara de Vereadores. O valor global previsto é de R$ 10.298.419,24.

Prefeitura e legislativo fizeram a troca de imóveis em 2019, quando a Câmara ficou com o prédio em que funcionava o antigo fórum, na Praça Getúlio Vargas. Já a Prefeitura ficou com o terreno e o prédio onde funciona o legislativo atualmente.

O projeto de construção contempla uma área total construída de 3589,69m², sobre um lote com área de 1.626,85m². A sede administrativa será para a utilização dos principais setores da prefeitura, visando um espaço mais moderno, funcional e que trará redução de custos com locação de imóveis.

O projeto arquitetônico foi elaborado em consonância ao método construtivo de construção a seco e modular offsite. “A construção a seco e construção modular é um método de construção civil que se baseia em módulos individuais que são pré-fabricados em linha de montagem e instalados no local da obra. Esses módulos podem ser feitos de madeira, vidro, concreto, aço/steel frame e outras matérias-primas utilizadas na construção pré-fabricada”, destaca.

De acordo com especialistas, a construção civil modular apresenta-se como solução técnica e financeira para expansão de espaços físicos e novas construções em um curto espaço de tempo. “Embora a técnica seja mais conhecida pela construção de casas modulares, edifícios inteiros podem ser construídos por meio desse método, que apresenta entre seus benefícios a velocidade da execução, custo reduzido, garantia de qualidade, flexibilidade e sustentabilidade”, destaca o documento.

A sede será composta por subsolo com recepção, circulação, salas para setores diversos, cozinha, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado; térreo com recepção, circulação, salas para setores diversos, gabinete, auditório, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado. Já o primeiro pavimento conta com vão livre.

Cumprindo as normas de acessibilidade o projeto prevê ainda rampa de acesso e sanitários adaptados para estes usuários.