Vigilância Sanitária realiza desinfecção nas Escolas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último final de semana, o Governo Municipal, por meio da Equipe da Vigilância Sanitária, realizou a desinfecção de todos os ambientes internos e externos das escolas da rede municipal de ensino. O objetivo da ação, segundo a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, é oferecer cada vez mais segurança aos estudantes e profissionais que trabalham nas instituições de ensino.

Ainda segundo a secretária, diversas medidas preventivas vêm sendo adotadas desde o início e o resultado tem sido satisfatório. “Nossos alunos e profissionais de educação estão seguindo, criteriosamente, os protocolos implantados. O que vemos em Santa Bárbara do Leste hoje é a retomada consciente das aulas e todos estão unidos com um só objetivo: Garantir que os estudantes sejam alfabetizados dentro das salas de aula, mantendo-se o ensino de qualidade, sempre com a máxima segurança”, destacou.

No município, as aulas presenciais foram retomadas no dia 21 de junho. De acordo com Meire Débora, a alfabetização acontece de forma híbrida (presencial e online). Além disso, os estudantes que ainda não foram autorizados pelos pais a voltarem às salas de aula, continuam recebendo todo suporte dos professores através das redes sociais.

“As escolas estão prontas para receber os alunos, porém, a decisão de enviar ou não os filhos é dos pais. Nosso trabalho é realizado respeitando as decisões dos pais e responsáveis e a nossa parte é feita com compromisso e seriedade, visando sempre garantir o melhor aos nossos estudantes”, concluiu a Secretária.

