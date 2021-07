Ação solidária entrega mais 700 cestas básicas a famílias necessitadas

Parceria entre Casa Auxiliadora, vicentinos e supermercados Soares e Irmão arrecada mais de 7 toneladas de alimentos

CARATINGA – A Ação Solidária Juntos pelo Próximo, realizada pela Casa Auxiliadora materiais de construção, em parceria com os supermercados do Irmão e Soares, e a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), foi encerrada no último dia 30. Ao todo, foram mais de 7 toneladas de alimentos, em quase três meses de campanha. As mais de 700 cestas básicas arrecadadas foram destinadas pelos vicentinos às famílias que estavam precisando.

Para Sandra Corrêa Cortes, proprietária da Casa Auxiliadora, a campanha foi um sucesso. “Estamos muito felizes, porque Caratinga, como sempre, é parceira. É uma cidade que abraça as causas sociais, que gosta de ajudar as pessoas. Agradecemos a todos que colaboraram e aos nossos parceiros nesta campanha: o Ari e o Mário, do supermercado do Irmão; a Renata e o Rogério, do supermercado Soares; e a Lurdinha e o Albertino, da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Mário Eber, proprietário do supermercado do Irmão, também avalia o resultado da ação como positivo. “Foi uma parceria muito interessante e aproveitável. A gente pode colaborar com essas 700 cestas básicas, com a certeza que 700 famílias aliviaram um pouco esse momento de sofrimento que todos estão passando”.

A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização civil de leigos, dedicada ao trabalho cristão de caridade. A secretária da SSVP em Caratinga, Maria de Lurdes, explica que a ação veio em bora hora, para dar continuidade aos trabalhos das conferências municipais. “Durante a pandemia, as conferências não têm como arrecadar os alimentos para ajudar seus assistidos, porque não estamos tendo reuniões. A ideia da Casa Auxiliadora, com apoio dos supermercados Soares e Irmão, de promover essa campanha, foi essencial para nós, pois possibilitou que as conferências continuassem a manter os seus assistidos com cestas básicas mensais”.

Mesmo com o encerramento da campanha, a Casa Auxiliadora se dispôs a continuar sendo um ponto de arrecadação de doações. “Quem quiser contribuir com o trabalho dos vicentinos, pode deixar sua doação aqui na loja, que entregamos para eles”. As doações também podem ser enviadas diretamente para os vicentinos. A sede da SSVP em Caratinga fica localizada na Vila Dom Carloto, 17, na Praça da Conceição.