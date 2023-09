Vem aí Super Copa Caratinga Fut 6/7

Competição deve reunir entre 16 e 20 equipes

CARATINGA – Na última semana, foi realizado o 1° Arbitral Técnico da Super Copa Caratinga Fut6/Fut7 organizado por HM Eventos Esportivos e como parceira Futmax Apostas Esportivas. Seguindo como o esperado, os representantes de equipes interessadas em participar da competição abraçaram a ideia e compareceram para interagir e ouvir a proposta de como será a dinâmica do torneio. Ao todo, 16 equipes estiveram representadas nesse encontro, onde ficaram definidos alguns tópicos importantes para a continuidade da competição, tais como, início da competição, locais das partidas, taxas, premiações e etc.

“A ideia da organização é que 16 a 20 equipes participem efetivamente da competição e que abrilhantem de forma digna as expectativas até então criadas”, comentaram os organizadores, acrescentando que o “pontapé foi dado e que possamos presenciar grandes jogos do início ao fim da competição que promete emoções fortes e grandes duelos”.

Leonardo Paiva