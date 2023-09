Paratleta caratinguense faz história em maratona aquática

Carlos Eugênio foi o primeiro atleta com deficiência masculino a completar o desafio na Lagoa de Cima

DA REDAÇÃO- O paratleta caratinguense Carlos Eugênio Bastos, o “Carlão” conseguiu vencer um super desafio de maratona aquática em Campos dos Goytacazes. O ultramaratonista, campeão brasileiro e estadual, completou um percurso de 10 mil metros nas águas pesadas de Lagoa de Cima.

“Valeu a pena esperar o dia e as condições climáticas melhores para fazer esse desafio. Foram seis horas e 2 minutos nadando sem parar para completar os 10 km”, destaca Carlão.

Esse ano, o paratleta já fez duas provas no Espírito Santo, uma de 7 km (Vila Velha/ Vitória) e uma de 8 km em Guarapari, que foram fundamentais para dar continuidade nos treinos para completar o desafio de 10 km.

Carlão entrou para a história se tornando o primeiro atleta com deficiência masculino a completar o desafio de 10km na Lagoa de Cima. Ele celebra o desempenho na prova, superação é a palavra que descreve os resultados alcançados. “Foi uma prova dura pelo fato de que as águas de lagoas, represas, são mais pesadas do que nadar no mar. O esforço é bem maior. Quero agradecer ao apoio do Bolsa Atleta de Caratinga; dos amigos empresários, Geraldo Ratão (Carvalho Negócios Imobiliários) e o Amadeu (Fervel), por acreditarem no projeto Braços ao Mar. Muito obrigado”.