Um chamado à doação de sangue

Caratinga receberá coleta da Hemominas na próxima semana

CARATINGA- Na próxima semana, a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas realizará uma coleta externa de sangue em Caratinga. A previsão é que sejam realizados 100 atendimentos na ação que acontecerá no dia 11 de março, a partir das 8h30, no prédio da ACIC (antigo Sesi Minas).

De acordo com Carlos Teixeira, um dos organizadores, uma mobilização foi realizada numa forma de aproximar a coleta dos caratinguenses que desejam ser doadores. “O surgimento dessa ideia se deu há alguns anos, quando a gente já fazia essas doações em Governador Valadares, através de uma amiga. Nossa ideia era trazer um posto de apoio externo do Hemominas para Caratinga, por algumas questões políticas não conseguimos e foi nos ofertada uma data para trazer a coleta para Caratinga”.

Por meio de parceria, a Associação Comercial e Industrial de Caratinga disponibilizou o espaço para realização da coleta. O gestor executivo José Carlos Júnior explica como a instituição está se preparando para o evento. “Temos várias estruturas que serão utilizadas, cinco a seis salas, além de uma sala de coleta, que estamos toda adaptação, todo processo necessário para que o Hemominas faça a coleta. Temos também estrutura da clínica de saúde e segurança do trabalho, que vai ser disponibilizada, uma estrutura mais adequada para a área de saúde, vamos fazer estruturação de triagem. Para a Associação, como a maior e mais antiga instituição representativa do comércio, das empresas da cidade, é de muita importância participar desse processo”.

A enfermeira Mércia Rafaela enfatiza que para doar, além de preencher os requisitos básicos, que são estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg é preciso estar bem descansado no momento da doação e alimentado. “O paciente tem que estar em bom estado de saúde, não pode estar com a barriga muito cheia. Chegando aqui será ofertado pra ele um lanche de espera, antes da doação e após o Hemominas também oferta um lanche. Esses lanches são obrigatórios, porque o paciente não pode estar em jejum para evitar desmaios e outros tipos de intercorrência”.

A enfermeira reforça que as doações têm importante papel para fortalecer os bancos de sangue. “Essa doação é fundamental. Doar sangue é importantíssimo, principalmente, quem tem o sangue O negativo, que é o que mais precisa e temos mais falta hoje na região. Então, venha doar, esse sangue não fica só em Caratinga, não somente no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora apesar de ser o hospital que está com esse engajamento, mas, para o Brasil inteiro”.

CADASTRO

O assistente social Vilson Alves esclarece que os interessados em doar devem passar por um pré-cadastro, através do WhatsApp (33) 99929-4759. “Os potenciais doadores podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, serão repassados os critérios determinados pelo Ministério da Saúde para doação. Dentro dos critérios, será feita uma lista, onde será por agendamento de horários com grupos de 20 pessoas por cada intervalo. Eles passarão pelo atendimento de cadastramento, triagem hematológica e clínica, que vão definir se estará apto ou não a doação, com aplicação de questionário. Estando apta, será encaminhada para um lanche e depois a sala de coleta. Posteriormente à coleta, retorna para o lanche novamente e vai ser orientada a aguardar um período para descanso e ver se não vai apresentar intercorrências”.

Os requisitos completos para doação e situações que possam impedir estão disponíveis no site da Hemominas.

