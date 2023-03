Prorrogada vacinação contra meningite C em Caratinga

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorrogou – até 30 de abril – a vacinação temporária contra a meningite C.

Além da recomendação do Calendário Nacional de Vacinação de rotina para crianças de 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade e 1 dose de reforço aos 12 meses de idade, Minas Gerais está contemplando, até o fim de abril, as pessoas de 16 a 30 anos; trabalhadores de saúde; trabalhadores da educação; e os estudantes universitários (escolas técnicas, faculdades, institutos e universidades públicas ou privadas).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a prorrogação também ocorrerá em Caratinga. Os postos de saúde funcionam das 8h30 às 10h e das 13h30 às 16h30.

As vacinas disponíveis no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização – PNI que protegem contra a meningite, são:

• Vacina meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. Disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação de rotina para crianças aos 3 (três) e 5 (cinco) meses de idade e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.

• Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. Disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação de rotina para crianças aos 2 (dois) meses e 4 (quatro) meses e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.

• Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação de rotina para crianças aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade.

• Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. Disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação de rotina para adolescentes de 11 e 14 anos. Administrar 1 (um) reforço ou 1 (uma) dose.