UFMG avança para “vestibular seriado”; entenda

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estuda a possibilidade de adotar o processo seletivo seriado como forma de os estudantes ingressarem na instituição. A modalidade já existe em ao menos 14 universidades públicas do país e outras também discutem sua implementação. No processo seletivo seriado, os alunos do ensino médio são submetidos a provas ao final de cada uma das três séries. A ideia é que a modalidade coexista com a forma de ingresso atual, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os debates sobre a adoção da modalidade seriada pela UFMG começaram a ser feitos junto à comunidade acadêmica no mês passado em uma série de audiências públicas.

Para entender

O Processo de Seleção Seriada, exame seriado ou avaliação seriada, é mais uma opção – além do Enem – para quem quer ingressar na universidade. Nele, o aluno não precisa fazer o vestibular tradicional, as provas são sequenciais e realizadas a cada ano. São três exames, com o conteúdo de cada série do ensino médio, mais pelo menos uma redação. Nos exames seriados para ingressar na universidade, cada prova avalia somente as matérias que o aluno acabou de estudar.

Cotas respeitadas

O percentual de vagas destinado a cada processo seletivo está sendo discutido nas audiências. Porém, independentemente dessa proporção, a diretriz é que seja mantido, nesse novo formato, o respeito integral à Lei de Cotas. A instituição oferece 6.740 vagas em seus 91 cursos de graduação.

A reitora lembra que a universidade também oferece vagas extras para indígenas e refugiados políticos.

Fonte: Estado de Minas