Corpo de idoso desaparecido é encontrado dentro de bueiro

UBAPORANGA –Terminou de forma trágica a busca pelo senhor Raimundo Silvério dos Santos, 85 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (19). Nessa segunda-feira (22), o seu corpo foi encontrado às margens da BR-116 em Ubaporanga.

A reportagem esteve nessa segunda-feira (22), na parte da manhã, na praça Virgílio Rezende, em Ubaporanga, onde o senhor Raimundo morava, e conversou com sua filha Elizabeth dos Santos Fernandes, 47 anos e com a vizinha, Leidiane Pinheiro, 40 anos.

De acordo com informações da família, o senhor Raimundo saiu de casa na sexta para ir ao forró da terceira idade, às 17h38. Segundo Leidiane, câmeras de monitoramento flagraram o Raimundo às 18h07 na avenida Padre Rino, e depois disso ele não foi mais visto.

Elizabeth disse que o pai não fazia uso de bebida alcoólica e tomava medicação apenas para problema de ansiedade.

No último domingo (21), os bombeiros militares estiveram fazendo buscas em matas e rios para tentar localizar o senhor Raimundo, mas não conseguiram encontrar.

Assim que a reportagem saiu da casa do idoso onde fazia uma matéria sobre seu desaparecimento, foi informada por sua filha que ele teria sido encontrado morto.

A Polícia Militar estava realizando diligências, buscando imagens de câmeras de segurança de Ubaporanga, quando foram avisados que em um matagal às margens da BR-116, havia urubus voando num determinado ponto.

Os militares acionaram os bombeiros e a perícia da Polícia Civil, que confirmaram que o corpo do idoso estava dentro do bueiro com 3,5 metros de profundidade.

Populares disseram que o senhor Raimundo tinha costume de passar pelo local, e provavelmente caiu no buraco. O corpo foi encontrado em estado de decomposição.