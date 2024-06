Tarde violenta deixa dois feridos em bairro de Teófilo Otoni

Moradores relataram intenso tiroteio no Morro do Eucalipto, localidade do bairro Manoel Pimenta.

Duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio no Morro do Eucalipto, localidade que pertence ao bairro Manoel Pimenta, nesta terça-feira (25), em Teófilo Otoni.

Moradores acionaram a Polícia Militar, que confirmou a informação do tiroteio. De acordo com a PM, quatro criminosos chegaram ao bairro em um carro, três deles desceram do carro e atiraram dezenas de vezes contra dois rapazes.

A PM ainda informou que os homens foram atingidos nas pernas. Eles têm antecedentes criminais e saíram recentemente da prisão.

Eles foram socorridos e levados para o Hospital Santa Rosália e não correm risco de morrer.

A PM acredita que a tentativa de homicídio tenha ligação com a guerra entre facções rivais da cidade.

Fonte: G1