Igreja Católica celebra chegada de Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus

CARATINGA- Uma chuva de rosas em Caratinga. Nesta quarta-feira (26), a cidade recebeu as Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que estão em peregrinação pelo País. Por volta das 11h, os fiéis já se reuniam no Bairro das Graças, primeiro ponto a receber o relicário que seguiu da cidade de Iapu.

Esta é a segunda vez que o Brasil e a cidade de Caratinga recebem a visita do relicário de Santa Terezinha do Menino Jesus, a primeira vez foi em 1997. No relicário estão os ossos do pé e fêmur da santa que, para os católicos, ensinou a teologia profunda da simplicidade, chama “pequena via”. Ou seja, um caminho de fé baseado nas pequenas coisas. Neste ano a santa, que possui milhares de devotos, completaria152 anos.

Para a Igreja Católica, relíquias são sinais da passagem de homens e mulheres exemplares na vivência pela fé. Ao considerar a santidade de seus fiéis, permite que objetos de uso pessoal ou fragmentos do corpo dos santos sejam honrados e venerados. Dessa forma, os fiéis pedem intercessão dos santos de modo a alcançar inúmeras graças.

O frei Jorge Corrêa destaca que o momento foi muito emocionante, desde Iapu a todo o caminho percorrido até Caratinga, onde fiéis já manifestavam sua fé às margens da BR-116. “Em Iapu eles fizeram nove dias de preparação. E ontem (terça-feira) creio que na celebração da missa à noite tinham mais de duas mil pessoas. Lotou aquilo tudo. Foi emocionante na beira da pista, ali no trevo em Inhapim também. Tinham umas duzentas pessoas agora, às 10h, no meio do sol, para poder cumprimentar a Santa Teresinha e fazer uma oração. E, nós aqui em Caratinga, finalmente, depois de tantos preparativos, ela chegou. Está aqui entre nós nesse momento na capela Nossa Senhora das Graças, no Bairro das Graças”, disse.

Às 13h, carreata seguiu para o Santuário Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, onde ocorreu outra celebração eucarística. Por volta das 17h, nova carreata rumo à Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Esplanada, onde o bispo dom Juarez Delorto Secco presidiu celebração, finalizando com a vigília de veneração. “Recebendo esta grande missionária, doutora da igreja, as suas relíquias, percorrendo a terra como ela queria e chegando entre nós aqui em Caratinga. Uma visita ilustre, uma visita de bênçãos, uma visita que certamente vai estar intercedendo muita graça, muita bênção de Deus para cada habitante da nossa cidade, da nossa diocese de Caratinga e também nos motivando a querer ser como ela foi”.

Frei Jorge segue falando sobre a importância de Santa Teresinha para os católicos e a programação prevista em Caratinga. “Nós também queremos ser santos, isso que os santos nos ensinam. Os santos nos apontam Jesus, então, Santa Teresinha também vai apontar para todos nós aqui de Caratinga a direção de Jesus. O amor a Jesus, o amor à igreja, o amor na prática da vida, a simplicidade que ser santo é possível para todos. Ela já está na glória de Deus, mas nos convida e nos motiva também a irmos um dia para o céu como acreditamos que ela já está lá, então é a presença de Santa Teresinha. Muitas atividades esses dias, ela permanecerá até sábado aqui na Matriz Nossa Senhora do Carmo; na sexta-feira à tarde visitará os nossos irmãos encarcerados, também a Apac, também a Mãe Admirável. Sobretudo na sexta também teremos um tributo musical com as poesias de Santa Teresinha e missas, várias missas, vários horários estão sendo divulgados”.

Ele deixa um convite para que a população participe. Até o sábado (29), às 13h, a programação segue em Caratinga, de onde a peregrinação seguirá para Piedade de Caratinga. “Não deixe de vir ao encontro de Santa Teresinha, que veio ao nosso encontro. Não deixe de vir conversar um pouquinho com ela, se aproximar da relíquia porque para nós católicos, a relíquia nos traz o santo com a sua vida, com seu testemunho e com a sua intercessão para pertinho de nós. Peça para ela uma rosa de graça de bênção de Deus na tua vida. Sejam todos bem-vindos ao encontro de Santa Terezinha que veio ao nosso encontro”.

Confira a programação para os próximos dias:

Visita na Paróquia Nossa Senhora do Carmo em Caratinga

27 de junho – Quinta-feira

06h- Missa

07h- Laudes

08h às 11h- Veneração

11h30- Ofício de Leituras e Hora Média

12h- Missa

13h às 15h- Veneração

15h – Missa

16h às 18h – Veneração

18h- Exposição do Santíssimo Sacramento e Oração das Vésperas com as Irmãs Gracianas

20h- Missa

21h- Rosário com Santa Teresinha

28 de junho – Sexta-feira

06h- Missa

07h- Laudes

08h às 10h- Veneração

10h- Missa presidida por Dom Emanuel Messias de Oliveira – Bispo Emérito

11h às 12h- Veneração

12h às 17h – Visita das Relíquias de Santa Teresinha ao Presídio de Caratinga

18h- Hora da Misericórdia com OCDs e Amigos de Deus grupo Santa Teresinha

20h- Missa

21h- Tributo a Santa Teresinha

29 de junho – Sábado

07h- Laudes

08h30min- Santa Teresinha e as crianças

10h- Missa com as crianças

11h às 13h- Veneração

13h- Missa de Envio

Visita na Paróquia Nossa Senhora da Piedade em Piedade de Caratinga

29 de junho – Sábado

16 h – Acolhida das Relíquias à entrada da cidade.

17h30min- Oração com o Roteiro de Santa Teresinha

19h- Missa Solene de Santa Terezinha

20h- Vigília Teresiana com a Juventude Paroquial

22h- Recolhimento

30 de junho – Domingo

8h- Terço de Santa Teresinha com os Grupos de Santa Terezinha e Amigos de Santa Teresinha

8h40min- Silêncio Oracional

9h-Missa Solene presidida por Dom Juarez Delorto Secco- Bispo Diocesano

11h- Catequese Teresiana sobre a oração.

11h30- Música, Oração e Veneração

15h- Catequese Teresiana com as Crianças

16h30min- Missa de Santa Teresinha com os padres da Diocese de Caratinga

18h – Catequese Teresiana com as Irmãs Gracianas

18h40min- Silêncio Oracional

19h- Missa de Santa Teresinha presidida por Pe. José Carlos – Vigário Geral da Diocese de Caratinga

20h30min- Catequese Teresiana sobre a Pequena Via

22h- Vigília Eucarística com Santa Teresinha: Liturgia, MESC’s e Ministros da Palavra

23h – Recolhimento

01 de julho – Segunda-feira

9h-Missa Solene de Santa Teresinha

10h- Apostolado da Oração

11h- Vicentinos e Terço dos Homens

12h- Ofício de Nossa Senhora e Mãe Rainha

13h- Santas Chagas e RCC.

14h- Oração Silenciosa diante das Relíquias

15h- Missa de Santa Teresinha com os Reitores dos Seminários e Seminaristas da Diocese de Caratinga

16h- Saída para o Convento das Irmãs Gracianas

17h- Missa de Santa Teresinha na Capela do Convento das Irmãs Gracianas

18h30 – Saída para Catedral São João Batista

19h- Chegada na Catedral de São João Batista e Missa Solene

Retorno para Piedade de Caratinga – Convento São José – Clausura dos Frades

02 de julho – Terça-feira

Saída Solene para Cariacica–ES

7h- Passagem do Relicário pela Igreja Matriz e em seguida viagem ao Carmelo de Nazaré em Cariacica – ES