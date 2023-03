Suspeito preso com drogas na rodoviária de Carangola

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta terça-feira (28), drogas, celular e um veículo, além de um homem preso, na Rodoviária de Carangola.

De acordo com a Polícia Militar, eles receberam informações, onde davam conta que chegariam drogas em um ônibus, que iria parar na rodoviária.

Com as informações precisas e o nome da pessoa que iria pegar os materiais, foi montado uma operação, para prender o suspeito e apreender a droga, que estava vindo da cidade do Rio de Janeiro.

Assim que o suspeito chegou a rodoviária, os militares o esperaram pegar o material e quando ele voltada com as caixas para o carro, foi preso em flagrante.

Nas caixas havia a inscrição de que se tratava de equipamentos para videogame. Foram apreendidos: 82 barras de maconha, 100 comprimidos de ecstasy, 30 haxixe, 24 frascos de lança perfume, um aparelho celular e um veículo.

Todo o material apreendido e o autor preso foram levados para a Delegacia de Carangola.

Fonte : Portal Caparaó