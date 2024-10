Surto de bactéria do McDonald’s foi provavelmente causado por cebolas

Rede voltou a vender o clássico “Quarterão”, porém sem o ingrediente, após alerta das agências federais americanas

Cebolas frescas cortadas em fatias servidas no lanche Quarterão do McDonald’s foram a provável fonte de um surto de Escheria coli (E. coli) que causou uma morte nos Estados Unidos disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA na quarta-feira (30).

Casos adicionais associados ao surto também foram relatados, elevando o número total de doenças para 90 e hospitalizações para 27. No entanto, o CDC observa que o risco atual para o público é “muito baixo”, pois as doenças relatadas aconteceram antes que as cebolas afetadas fossem removidas dos locais da rede de fast-food.

“Não é necessário evitar comer cebolas ou outros alimentos feitos com cebolas”, disse o CDC .

Casos adicionais associados ao surto também foram relatados, elevando o número total de doenças para 90 e hospitalizações para 27. No entanto, o CDC observa que o risco atual para o público é “muito baixo”, pois as doenças relatadas aconteceram antes que as cebolas afetadas fossem removidas dos locais da rede de fast-food.

“Não é necessário evitar comer cebolas ou outros alimentos feitos com cebolas”, disse o CDC .

Os hambúrgueres de carne usados ​​no Quarterão também fizeram parte da investigação, que começou em 22 de outubro. Mas o Departamento de Agricultura do Colorado disse no último domingo (27) que os hambúrgueres do McDonald’s usados ​​no clássico lanche testaram negativo para E. coli.

Já o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA disse na segunda-feira (29) que as evidências não apontavam para carne moída como a provável fonte da contaminação.

O McDonald’s anunciou no domingo que retomaria a venda do Quarterão em toda a rede esta semana, mas os 900 restaurantes que anteriormente recebiam cebolas fatiadas da Taylor Farms não incluiriam cebolas nesses sanduíches.

Fonte: CNN Brasil