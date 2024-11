RELATOS DE UMA CRIANÇA TRISTE

Diário infantil ajuda PC a prender suspeito de abuso sexual

MANHUAÇU – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quinta-feira (31/10), a operação Diário, que resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 30 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável e ameaça com uso de arma de fogo em Manhuaçu.

Durante os trabalhos investigativos, conduzidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade, apurou-se que o suspeito teria abusado repetidamente de uma criança, a quem também intimidava com uma arma de fogo, afirmando que ela poderia ser usada caso o crime fosse revelado. A vítima, após pedir à mãe um diário, descreveu os abusos em uma agenda, o que levou ao avanço da investigação. Com base nesses elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito e pela busca e apreensão da arma.

No momento da prisão, o suspeito foi encontrado em posse de uma submetralhadora artesanal municiada e pronta para uso, o que resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

A delegada Adline Ribeiro de Mello, que conduziu a investigação, destacou que “a Delegacia da Mulher desempenha um papel essencial no combate aos crimes de estupro e outros delitos contra a dignidade humana, oferecendo um espaço seguro para que as vítimas possam denunciar e buscar justiça”.