Secretaria de Saúde promove Dia D de combate às arboviroses neste sábado (9/11)

Municípios em todo o estado vão realizar mutirões de limpeza, vistorias e campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) promove, neste sábado (9/11), o Dia D de combate às arboviroses. Por meio das 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado, a SES-MG mobilizou os 853 municípios mineiros para a realização de ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Cada município é responsável por planejar e executar as ações em seus territórios, de acordo com as suas especificidades para conscientizar a todos sobre a importância de não deixar água parada.

Estão previstos mutirões de limpeza, ações educacionais, distribuição de panfletos informativos, vistorias em residências, coleta de lixo em áreas públicas e também a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nos municípios já contemplados pelo Ministério da Saúde com o imunizante contra a dengue.

O subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, destaca que, com a chegada do período chuvoso, o momento é de unir esforços e mobilizar os mineiros para combater os focos do Aedes aegypti dentro e fora de casa.

“Esperamos que todos os municípios mineiros realizem ações neste sábado, para chamar a atenção sobre a necessidade de eliminar os locais que possam acumular água e controlar os focos do mosquito. Com esse trabalho, pretendemos engajar a população para que adotem os cuidados necessários antes que o número de casos comecem a aumentar”, ressalta.

De acordo com o resultado do Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LirAa), realizado pelos municípios, mais de 80% dos focos estão localizados nas residências e em áreas externas onde há descarte de entulho, lixo e recipientes que acumulam água parada.

“Precisamos mobilizar a população para atuar nesse combate tampando caixas d’água, piscinas, reservatórios de água, limpando calhas e os bebedouros dos animais de estimação”, salienta o subsecretário.

“Além disso, é importante lembrar que qualquer recipiente pode acumular água e ser um potencial foco para o mosquito depositar os ovos, portanto, a população precisa reforçar as ações de prevenção e descartar o lixo ou entulho nos locais apropriados”, pontua Prosdocimi.

Investimento estadual

Para fortalecer as ações dos 853 municípios mineiros no enfrentamento da dengue, zika e chikungunya, o Governo de Minas, por meio da SES-MG, está investindo R$120 milhões.

Cerca de R$ 45 milhões foram pagos em outubro de 2024 e está previsto o pagamento de mais R$ 14,9 milhões até o fim deste mês.

Além disso, foram repassados aproximadamente R$ 28 milhões para os municípios e consórcios intermunicipais de saúde para aquisição do inseticida para aplicação de Ultra Baixo Volume, conhecido como fumacê, e utilizado para combater os mosquitos adultos.

Para intensificar a busca e eliminação dos focos, a SES-MG repassou, em novembro de 2023, a primeira parcela de R$ 15 milhões para que municípios e consórcios contratem o serviço de geomapeamento por drones. Os equipamentos serão utilizados para identificar e monitorar os criadouros do mosquito em propriedades particulares que estejam fechadas ou em locais de difícil acesso.

Por meio desta tecnologia será possível, inclusive, aplicar o larvicida, auxiliando o trabalho feito pelos agentes de combate às endemias (ACE) em todo o território mineiro. A segunda parcela de R$ 15 milhões deve ser paga até o fim deste mês, completando R$ 30 milhões de investimento.

Capacitação

A SES-MG está realizando capacitações e discussões das ações preparatórias para enfrentamento do próximo período sazonal em todas as URS do estado.

Desde setembro estão sendo realizados seminários macrorregionais de preparação para o período sazonal, com a participação de gestores e profissionais que atuam no manejo clínico e no combate às arboviroses, para que todos estejam com as estratégias alinhadas.

Ao longo do ano também foram realizados seminários estaduais e ações de treinamento com as referências técnicas das regionais e profissionais de saúde, de modo a estabelecer os critérios para o atendimento dos pacientes e reduzir o número de óbitos no estado.

Dia D em Belo Horizonte

O subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi, participa das ações do Dia D que serão realizadas pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), neste sábado (9/11), na capital.

Ao lado da subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde de Belo Horizonte, Thaysa Drummond, ele vai atender a imprensa e acompanhar o trabalho dos agentes de combate às endemias (ACE) nas proximidades do Centro de Saúde Paraíso (Avenida Mem de Sá, 1.001 – Paraíso), a partir das 9h.

A PBH, seguindo as orientações da SES-MG, vai promover ações de prevenção em todas as nove regionais da cidade, para repassar orientações à população e eliminar possíveis focos do mosquito em imóveis residenciais.

O sábado também será marcado por ações educativas junto à população, com o objetivo de ampliar os cuidados para a prevenção do mosquito.

Para isso, o Mobiliza SUS, grupo de mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, fará a distribuição de materiais informativos de prevenção à dengue, chikungunya e zika. O objetivo é que, assim como os ACE, os artistas reforcem, de forma lúdica e didática, a importância do cuidado para prevenir possíveis focos.