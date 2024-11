Projeto de Leitura e Escrita do Governo de Minas tem 155 mil acessos a livros digitais e impacta milhares de estudantes

Iniciativa envolve a revitalização de bibliotecas em 3,4 mil escolas e a criação de um ambiente que promova o prazer pela leitura e a escrita entre os estudantes

DA REDAÇÃO – O Projeto de Leitura e Escrita do Governo de Minas, conduzido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), já mostra resultados promissores, com cerca de 155 mil acessos a livros na plataforma digital e mais de 32 mil leituras concluídas. Esse movimento evidencia um entusiasmo crescente dos estudantes pela leitura.

As revitalizações das bibliotecas e espaços de leitura já estão em andamento. Novos livros estão sendo adquiridos, trazendo frescor e diversidade ao acervo, reafirmando o compromisso com a alfabetização e a promoção da cultura literária.

“Neste momento, as escolas já receberam os termos de compromisso para investir na revitalização das bibliotecas e espaços de leitura, criando ambientes bem estruturados e equipados para que os estudantes se sintam inspirados a ler”, afirma Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica.

O projeto, que conta com um investimento histórico de R$ 212 milhões, representa o maior aporte já realizado pelo Estado com foco em desenvolver a leitura.

Compromisso com o futuro

A iniciativa busca despertar um amor duradouro pelos livros. Professores, estudantes e toda a comunidade escolar se mobilizam para valorizar a leitura, criando ambientes inspiradores e engajando as escolas em um movimento coletivo de transformação.

Desse total, R$ 180 milhões estão sendo direcionados para reformar bibliotecas em mais de 3,4 mil escolas, modernizando os espaços de leitura. Outros R$ 7 milhões garantem o acesso ao acervo da Britannica Education, enquanto R$ 5 milhões foram investidos na plataforma Elefante Letrado, destinada a estimular a leitura entre os estudantes do 6º ano do ensino fundamental.

Além disso, R$ 20 milhões foram alocados para o Território da Leitura, que vai oferecer curadorias de obras literárias de grandes autores.

O projeto é estruturado em três frentes principais:

Escolas em ação

A implementação do projeto se orienta por diretrizes de um documento que inclui a criação de Clubes de Leitura, Círculos de Leitura na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e momentos dedicados à leitura literária.

A Escola Estadual Professor Guerino Casassanta, em Ouro Fino, é um exemplo dessa iniciativa. A escola organizou um Círculo de Leitura com a participação ativa dos alunos, e o uso da plataforma Elefante Letrado transforma o ato de ler em uma experiência interativa e envolvente.

“A plataforma Elefante Letrado tem sido extremamente eficaz para incentivar a leitura e desenvolver as habilidades literárias dos estudantes do 6º ano. É uma ferramenta que verdadeiramente fortalece nosso trabalho pedagógico”, comenta a professora de Língua Portuguesa da escola, Regina Guedes.

Ela também salienta a importância dos questionários que acompanham as leituras, auxiliando na avaliação do entendimento dos alunos. “Com uma grande variedade de gêneros literários, a plataforma enriquece o repertório cultural dos estudantes e amplia suas perspectivas, tornando o aprendizado mais interativo e eficaz”, acrescenta.

Escuta ativa

O processo de revitalização das bibliotecas está fundamentado nas sugestões dos próprios estudantes. Em outubro, 100% das escolas realizaram escutas para identificar os livros e temas de maior interesse, alinhando-se ao Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG).

Adicionalmente, 25% das escolas já realizaram o lançamento do projeto, envolvendo estudantes, professores e famílias, mobilizando a comunidade escolar. Todos os colégios implementaram ao menos uma das ações previstas no documento orientador.

Impacto

Embora o progresso seja notável, os desafios são evidentes. Nesse cenário, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) do Governo Federal busca garantir que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental. O Projeto de Leitura e Escrita de Minas Gerais alinha-se a essa meta, assegurando que as habilidades de leitura e escrita sejam consolidadas no tempo certo da escolaridade, com metas pactuadas e monitoramento constante.