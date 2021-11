Secretaria de Saúde de Inhapim celebra Novembro Azul com evento na praça da matriz

INHAPIM – Na última sexta-feira (19), a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Saúde realizou na praça “Padre Geraldo Homem de Faria” (Praça da Matriz) um evento alusivo ao “Novembro Azul”, mês dedicado ao combate ao câncer de próstata e aos cuidados da saúde do homem.

Com o tema, “Homem, cuide da sua saúde”, os profissionais de Saúde da Atenção Básica do município buscaram conscientizar a população sobre a necessidade de se cuidar para uma vida mais saudável. “Houve um tempo que “ser homem” significava não adoecer, não ter medo, não demonstrar emoções, não ser frouxo, não chorar, não manter uma rotina de autocuidado. Apesar de tentativas de parecer invencível, a história já nos mostrou que essa não é bem a verdade. Ninguém no mundo está livre de ser abalado por uma doença, seja ela física ou mental. Queremos ainda mais conscientizar a população masculina da necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Ser homem é também se cuidar, é praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, fazer o exame da próstata”, comentou o secretário municipal de Saúde, Flávio Henrique do Nascimento Moisés.

Palestras sobre a saúde do homem e saúde bucal, câncer de próstata, coleta de PSA foram algumas das atividades desenvolvidas pelos profissionais de saúde na praça. “O diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental para maior chance de recuperação. E a única forma para diagnosticar é através do toque retal. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças crônicas não-transmissíveis. Nesse sentido, outros hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, identificar e tratar adequadamente a hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Por isso não perca tempo e deixe o preconceito de lado. Se você já estiver na faixa recomendada para a realização do exame procure um urologista e converse sobre o tema. A detecção e o tratamento precoces podem salvar vidas”, destacou o enfermeiro e vice-prefeito, Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”.

CÂNCER DE PRÓSTATA

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Entre os fatores de risco estão, histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmão e tio); obesidade e raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer.

A única forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é com o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou com 50 anos e sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA.

Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal, reforçando sua importância para o diagnóstico e o tratamento precoce.

Maiores informações podem ser obtidas junto a Unidade Básica de Saúde mais próxima de você, ou na Unidade Central de Saúde “Ambulatório Guapy Silva” localizado à Rua Teófilo José Moreira, nº. 88, centro, Inhapim-MG, ou ainda diretamente na Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone: (33) 3315-1635.

Assessoria de Comunicação