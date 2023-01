Secretaria de Obras de Inhapim conclui manutenção de pontes nos distritos de Bom Jesus do Rio Preto e São José do Peixe

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim concluiu nos últimos dias a manutenção de uma ponte localizada na estrada principal de acesso ao distrito de São José do Peixe, cuja a estrutura foi danificada pela incidência das chuvas.

Segundo o secretário municipal de Obras, Welisson Abrantes Martins, a ponte, que é o elo de acesso entre o distrito de São José do Peixe e as cidades de São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Inhapim foi priorizada devido ao seu alto grau de relevância. “Priorizamos o atendimento imediato desta ponte aqui no distrito de São José do Peixe pois é o único elo entre a comunidade e as cidades de São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Inhapim, e não poderíamos deixar que a população permanecesse ilhada. Logo quando fomos informados que houve dano à estrutura da ponte, o prefeito Marcinho determinou a imediata mobilização de nossas equipes para atender com agilidade a população do distrito de São José do Peixe, e graças à Deus, concluímos os reparos rapidamente”, disse Welisson Abrantes

Já no distrito de Bom Jesus do Rio Preto mais uma estrutura de sustentação da ponte em tubo de concreto na estrada principal de acesso ao distrito foi danificada, sendo necessário imediata atenção e resolução das equipes da divisão de manutenção de pontes da Secretaria de Obras. “Construímos essa ponte em tubo de concreto para eliminar definitivamente uma ponte de madeira que existia aqui no local que anualmente era levada pelas chuvas inviabilizando o escoamento da produção agrícola e o trânsito das pessoas do distrito de Bom Jesus do Rio Preto. Agora com a conclusão das obras de manutenção desta ponte, assolada pelas fortes chuvas que caíram no distrito, restabelecemos a segurança e a tranquilidade de toda comunidade que necessita trafegar por essa ponte”, informou o secretário de Obras.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, lembrou mais uma vez que o município de Inhapim e toda região leste de Minas Gerais vem sofrendo com as chuvas que castigam as estradas e pontes nos municípios, e disse que em Inhapim não é diferente, salientando que o trabalho para atender a população é contínuo e ininterrupto. “Ao lado do amigo e vice-prefeito Sandro da Saúde e toda equipe da administração municipal, estamos trabalhando para atender todo o município, priorizando nossas estradas e pontes mais importantes para a população como, por exemplo, reestabelecer o trânsito de veículos e pessoas em vias principais de acesso aos nossos distritos e povoados, rotas de escoamento da produção agrícola, e também nosso transporte escolar que já se encontra na eminência de retorno às atividades. E por fim, atender a todos, sem nenhuma distinção como preceitua a lei, sempre priorizando os mais urgentes que estejam isolados, até aqueles que não carecem de emergência acentuada. Peço também a compreensão e a paciência de toda população pois o nosso município possui aproximadamente três mil quilômetros de estradas vicinais a serem patroladas, mas poucas máquinas à sua disposição, sejam elas alugadas ou de propriedade do município, mas reitero o compromisso de atender a todos”, finalizou o prefeito.

