Conectados com Marcy Lopes

Programa recebeu a cantora Mara Sampaio e o produtor Felipe Cunha

CARATINGA – O programa Conectados com Marcy Lopes desta semana teve como convidados a cantora caratinguense Mara Sampaio e o seu produtor de palco, Felipe Cunha. Mara Sampaio relembrou sua ida no Faustão e contou como foi importante para o crescimento profissional de sua carreira. Ele ainda revelou detalhes do processo e produção do seu primeiro DVD que será gravado e produzido pelo produtor Thiago D Moraes. A gravação será em Goiânia/GO.

No programa, Mara Sampaio disse que a gravação do DVD acontecerá no dia 2 de março. Ela também contou que terá participação especial de uma dupla sertaneja, mas a revelação de qual dupla ainda é surpresa para todos.

O produtor Felipe Cunha pontuou a respeito da convivência na estrada e nos shows com a cantora. Comentou sobre a correria do dia a dia e do processo que passa antes de entrar nos palcos. Felipe também é produtor musical e tem um estúdio de gravação em Manhuaçu, onde produz outros artistas com quem ele também trabalha.

Conectados com Marcy Lopes conta as parcerias de Soul GastroBar, Loja Oceania, Scan Imagem e AHTO Educação.