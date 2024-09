Secretaria de governo, resgate de carnaval e festivais: o que os candidatos planejam para Cultura

CARATINGA– Do retorno de uma secretaria de governo específica para a área de Cultura, a resgate de festas tradicionais, como o Carnaval e festivais escolares. Confira como os cinco candidatos de Caratinga dedicaram espaço em seus planos de governo para a Cultura.

DR. GIOVANNI

– Criação da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo;

– Efetuar o retorno das atividades no Parque de Exposições, e demais atividades que torne a cidade alegre e feliz.

– Criar o primeiro Parque Municipal de Caratinga e disponibilizado um ônibus de coletivo com passe livre nos finais de semana e feriados para levar os moradores até o parque;

– Apoio a cultura nas suas multiformes iniciativas. Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município;

– Incrementar as festas musicais e manter as festas culturais e de lazer em nosso município;

– Ampliar o apoio à prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades esportivas;

– Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais;

– Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para à execução de projetos de iniciação esportiva;

– Implantação do “Projeto A Praça é Sua”, com programação de atividades sociais, de cultura e lazer das quais a população participe;

– Criar calendário oficial de eventos culturais no município, divulgando o mesmo por diversos meios para que os munícipes e também turistas possam prestigiar;

– Criar e implantar estratégias para fazer de Caratinga um Polo de Turismo Rural e Urbano;

– Criar e implantar o Polo Turístico Pedra Itaúna

– Promover a divulgação de um dos cartões-postais de Caratinga; melhorando o acesso ao local e a sua estrutura para atender a turistas; atividades que podem ser realizadas: caminhada, contemplação da paisagem, voo livre, entre outras; respeitando tudo dentro dos limites e parâmetros da preservação do meio ambiente, do turismo sustentável da Pedra Itaúna.

JOHNY CLAUDY

– O resgate das tradições carnavalescas em Caratinga é um projeto que visa reviver a alegria e a identidade cultural da cidade, trazendo de volta os blocos carnavalescos, shows durante a noite, e matinês que marcaram gerações.

Blocos Carnavalescos:

Os blocos de rua, uma tradição que une as comunidades, retornam com força total, trazendo cores, fantasias e muita animação. Esses blocos, formados por moradores de diferentes bairros, são a alma do Carnaval de Caratinga, celebrando a diversidade e o espírito de união. Cada bloco tem sua história, suas marchinhas e seus personagens típicos, que encantam tanto os mais jovens quanto os mais velhos.

-Shows Noturnos:

As noites de Carnaval em Caratinga serão preenchidas por shows vibrantes, onde artistas locais e convidados especiais subirão ao palco para embalar a folia. A música será variada, desde o samba e axé tradicionais até ritmos contemporâneos, garantindo que todos possam se divertir. O palco, localizado em um ponto central da cidade, será o coração pulsante das comemorações noturnas.

– Matinês:

Para as famílias e principalmente para as crianças, as matinês são um espaço de diversão e fantasia. Durante as tardes, as praças e espaços públicos se transformarão em verdadeiros parques de diversão, com concursos de fantasias, brincadeiras, e muita música. As matinês são pensadas para garantir que todos, independentemente da idade, possam aproveitar o Carnaval em um ambiente seguro e alegre.

Aniversário da cidade- Reservado para comemorar o aniversário da nossa cidade, teremos uma semana inteira de atividades culturais.

Trem Bom e Boteco: Duração: Quatro dias. Período: Preferencialmente em um feriado prolongado ou durante um final de semana festivo. Local: A intenção é fazer uma atividade itinerante, levando o evento para os quatro cantos da cidade.

– Premiação dos Bares: Os bares da cidade participam de uma competição onde são avaliados em categorias como melhor petisco, melhor atendimento, melhor ambiente, etc. A premiação ocorre no último dia do evento.

– Shows com Bandas Populares: Durante as noites do evento, bandas populares de abrangência regional ou nacional se apresentam, atraindo um público maior e diversificado.

– Shows com Bandas Locais: Em cada dia, bandas da própria cidade têm a oportunidade de se apresentar, promovendo a cultura local e incentivando os artistas da região.

– Área Gastronômica: Além dos bares participantes, outras barracas e food trucks oferecem comidas típicas, bebidas artesanais, e outras opções gastronômicas.

– Espaço Cultural: Exposições de arte, escritores, café como bebida típica, apresentações teatrais e outras manifestações culturais complementam o evento, oferecendo entretenimento diversificado para todas as idades.

JÚLIO RIBEIRO

– Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer: Criar a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, desvinculando da Secretária de Educação, para dar maior atenção e buscar melhorias para os setores.

– Eventos: Promover eventos culturais e esportivos para incentivar a participação da comunidade e valorizar os talentos locais

PEDRO LEITÃO

– Desenvolver um calendário anual de eventos culturais: Com a colaboração ativa da comunidade e dos setores artísticos e culturais, visando fortalecer a produção de arte no município.

– Desenvolver projetos e programas para fomento e implementação de feiras de produtos manufaturados e artesanais municipais.

– Criar um órgão municipal para o desenvolvimento cultural: Garantindo sua independência administrativa e financeira.

– Criar uma lei de incentivo cultural municipal: E um fundo municipal de cultura para apoiar projetos locais.

– Resgatar festejos e manifestações culturais: Como carnaval, Natal, réveillon, exposições agropecuárias e outras festas tradicionais da cultura local.

-Desenvolver e valorizar espaços culturais: Implementar projetos de tradição cultural e programas municipais de valorização dos artistas locais.

-Identificar movimentos culturais e artísticos nas comunidades e distritos: Promover seu resgate e valorização.

-Identificar imóveis de valor histórico no município: Promover sua conservação, valorizando esses espaços para que se tornem conhecidos e tenham utilidade ativa na vida cultural do município.

-Valorizar manifestações culturais que expressam a diversidade, o patrimônio e os recursos naturais.

-Promover a criação de um festival de inverno: Atrair turistas durante as férias e dinamizar a cidade.

-Instituir um festival literário anual: Valorizar e divulgar escritores locais.

-Apoiar os produtores de artes visuais da cidade e região na construção de um polo regional.

-Realizar a Festa do Café após a colheita, celebrando a cultura cafeeira de Caratinga.

-Viabilizar a área da estação velha como “Parque Maria Fumaça”, transformando-a em um espaço de lazer e resgate cultural.

-Reformar os galpões da praça da estação, próximos ao mercado municipal, convertendo o atual estacionamento de veículos da administração no salão de eventos “Estação Cultural”.

-Melhorar o acesso, limpeza e infraestrutura turística da Pedra Itaúna em Caratinga.

-Otimizar o uso do espaço do mercado municipal, mantendo-o aberto e ativo durante toda a semana.

-Criar uma agenda cultural integrada, envolvendo a Casa Meraki, Nudoc, Cine Brasil, Instituto Hélio Amaral, Casa Ziraldo de Cultura e Casarão das Artes.

-Fortalecer parcerias com faculdades locais de arquitetura e engenharia para desenvolver projetos de reabilitação urbana, criando estruturas de extensão universitária que beneficiem o município.

-Instituir concursos municipais para fomentar a cultura e coletar ideias inovadoras para a melhoria da infraestrutura da cidade, especialmente visando ao fortalecimento de espaços culturais e de lazer.

ROGÉRIO SOARES

-Promoção da Cultura, Eventos Culturais e Festivais: Organizar eventos culturais e festivais escolares que celebrem a diversidade cultural e as tradições locais, envolvendo a comunidade escolar e a população.

-Apoio a Projetos Culturais: Incentivar e apoiar projetos culturais nas escolas, como peças de teatro, exposições de arte e competições literárias, que promovam a expressão artística e o talento dos alunos.