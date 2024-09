Justiça mantém Deolane e mãe presas após audiência de custódia

A Justiça de Pernambuco decidiu manter Deolane Bezerra e a mãe, Solange Alves, presas preventivamente após a realização de audiência de custódia. Elas seguem na Colônia Penal Feminina Bom Pastor.

O que aconteceu

Audiência foi realizada na manhã desta quinta-feira (5) por videoconferência. De acordo com TJ-PE, as diligências da investigação tramitam em segredo de justiça e o inquérito policial está em fase inicial. Infomação foi confirmada a Splash pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. “Deolane Bezerra Santos, Solange Alves Bezerra, e Maria Bernadette Pedrosa Campos tiveram o mandado de prisão preventiva do Juízo natural do Judiciário estadual pernambucano analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia”, divulgou o Tribunal.

Delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, afirmou que, neste momento, não pode fornecer os detalhes que levaram à prisão das duas. “Tecer alguns detalhes da investigação pode trazer prejuízo à técnica investigativa”, explicou o delegado, hoje, durante o Encontro (Globo).

Investigação

Influenciadora e a mãe foram presas preventivamente, na quarta-feira (4), durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. “As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos”, disse o delegado responsável, em coletiva de imprensa. Investigação denominada “Integration” começou em dezembro de 2022 e tem o objetivo de identificar e desarticular a organização criminosa. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. As imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. A polícia ainda não informou a propriedade de cada bem apreendido. Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu das acusações. “Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes”, escreveu.

Fonte: Uol