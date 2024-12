Secretaria de Educação reúne as 47 Superintendências Regionais de Ensino para último Encontro Gerencial de 2024

Representantes de todas as 47 regionais mineiras debateram sobre o ano de 2024 e futuro

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) encerrou, nesta sexta-feira (6/12), os três dias do último Encontro Gerencial de 2024, reunião que contou com a presença de representantes das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e de todas as subsecretarias que compõem o órgão central.

O evento foi marcado por reflexões sobre o encerramento das ações deste ano e pelo planejamento estratégico para 2025. Realizados periodicamente ao longo do ano, esses encontros promovem o diálogo entre os gestores regionais e as lideranças do órgão central, favorecendo um alinhamento assertivo nas decisões e ações da rede estadual de ensino.

“É fundamental termos uma boa relação e estarmos próximos para garantir uma convivência harmoniosa e a resolução conjunta dos desafios da rede, alinhados às políticas públicas do Governo de Minas. Dessa forma, asseguramos o acesso, a permanência e o aprendizado de todos os estudantes de Minas Gerais”, afirmou a subsecretária de Articulação Educacional da SEE/MG, Claudia Lara.

O último encontro reforçou a importância de fortalecer a articulação entre as 47 SREs e a rede estadual. Além de refletir sobre os resultados alcançados ao longo do ano, o evento foi fundamental para planejar as diretrizes e estratégias que orientarão as iniciativas previstas para 2025.

A programação da reunião contou com alinhamentos realizados por diversas áreas da SEE/MG, que incluíram, além de Claudia Lara; a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra; a subsecretária de Administração, Luciana Quaresma; e a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, Gláucia Ribeiro.

Esses encontros demonstram o compromisso da SEE/MG com a transparência, a gestão eficiente e a melhoria dos índices educacionais no estado, reafirmando Minas Gerais como referência no planejamento e execução de políticas públicas voltadas à educação.