Abertura do Natal Luz 2024 leva centenas de pessoas ao centro de Manhuaçu

MANHUAÇU – Centenas de pessoas estiveram na noite deste domingo (08), na praça Cordovil Pinto Coelho, para prestigiar a abertura do Natal Luz 2024. As pessoas estavam ansiosas para conferir o acendimento das luzes e as novidades da decoração deste ano.

Assim como em outras edições, a decoração de Natal colocada na área central, sempre busca trazer novidades. Neste ano, as pessoas poderão tirar fotos dentro da árvore de natal, passar pelo corredor de guarda-chuvas iluminados e a criançada vai se divertir com a neve artificial. “Temos muitas novidades, uma programação natalina que contempla vários gostos e públicos, tudo pensado para a população de Manhuaçu. Fizemos com muito carinho e dedicação, para que este Natal Luz fique marcado na memória da população”, comentou Willen Rike Camargo Soares, secretário Municipal de Cultura e Turismo.

O Natal Luz virou um marco no município, sendo muito aguardado pela população, destacou a prefeita Imaculada. “O nosso Natal já virou tradição, as pessoas ficam ansiosas, perguntam sobre a decoração e é uma coisa que não podemos deixar de proporcionar às pessoas. Este é um momento de confraternização, das famílias estarem unidas e este é o nosso objetivo, que todos estejamos juntos nesta festa linda”.

A primeira noite contou ainda com a apresentação do projeto social Mover e ballet Pollydiana Salazar, a chegada do Papai Noel e uma projeção na fachada da Igreja Matriz de São Lourenço.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu