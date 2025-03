Secretária afirma que atividades da Funcime estão sendo retomadas gradativamente

CARATINGA- Após questionamentos da população de Caratinga sobre o funcionamento da instituição Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), a secretária de Desenvolvimento Social Paula Lessa concedeu entrevista explicando que as atividades da instituição estão sendo retomadas gradativamente.

Conforme Paula, o objetivo é garantir a reintegração dos alunos e um acompanhamento adequado de cada um. “A Funcime volta ao serviço de forma gradual. Primeiro, ela vai receber os alunos que já estavam matriculados no ano passado. Esses alunos passaram por um processo de rematrícula entre os dias 10 e 19 de fevereiro. Após essa triagem, os estudantes começam a retomar suas atividades”, detalhou Paula Lessa.

Ela destacou que, caso algum aluno não retorne ou não preencha sua vaga, a equipe realiza uma busca ativa para entender o motivo da evasão, antes de abrir novas vagas. “Essa é uma estratégia para garantir que o processo de retorno seja feito de forma eficiente e que todos os alunos sejam devidamente acompanhados”, explicou a secretária.

Paula Lessa também esclareceu uma confusão comum sobre a Funcime e a creche localizada nas proximidades da instituição. “Muitas pessoas imaginam que a Funcime atende crianças de 1 a 7 anos, mas isso não é verdade. A creche fica em um terreno próximo à Funcime e os pais, ao levarem seus filhos, acabam passando pela instituição, o que pode gerar essa confusão”, explicou.

Ela ainda disse que a principal função da Funcime é capacitar adolescentes para o mercado de trabalho por meio do Programa de Trabalho Aprendiz.

Sobre a demanda por vagas no programa, a secretária destacou que, devido à alta procura, a instituição não tem condições de atender todos os adolescentes interessados. “Temos uma meta a ser cumprida, e o programa é do governo federal, renovado anualmente. O Conselho Municipal de Assistência Social realiza visitas periódicas para verificar todas as atividades, e todo o processo é acompanhado de perto”, afirmou Paula Lessa, garantindo que a fiscalização é feita de forma rigorosa.

Em relação a recentes resoluções que afetaram o Programa de Trabalho Aprendiz, a secretária explicou que houve uma inversão na ordem de publicação de dois documentos, mas garantiu que o processo foi conduzido de acordo com as normas. “O que aconteceu foi uma inversão na ordem das publicações. Primeiro foi publicada a renovação do programa, e depois o cancelamento. A data é a mesma, mas a ordem foi invertida, o que gerou confusão”, esclareceu.

Por fim, Paula Lessa destacou a importância da comunicação direta com a população. “Agradecemos as cobranças e denúncias, que muitas vezes são pertinentes, mas reforçamos que é essencial buscar informações corretas, seja na Secretaria de Desenvolvimento Social, no Conselho, nos CRAS, Creas ou em outros centros de atendimento. Assim, podemos fornecer informações mais precisas e seguras”, concluiu.

De acordo com a secretária, a Funcime retoma suas atividades de forma gradual desde o dia 3 de fevereiro, com o compromisso de garantir o pleno funcionamento do Programa de Trabalho Aprendiz e o acompanhamento adequado de todos os alunos.