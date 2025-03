Agência Invest Minas terá representante local na Região Leste de Minas Gerais

IPATINGA – A agência de promoção de investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais passará a contar, a partir das próximas semanas, com um representante local, ampliando sua presença física na Região Leste de Minas. A chegada da Invest Minas à região tem como objetivo estreitar ainda mais os laços com os municípios do leste mineiro, além de fortalecer o apoio às empresas e investidores interessados em expandir seus negócios no estado.

A missão da Invest Minas é atuar como a porta de entrada para novos investimentos em Minas Gerais, oferecendo uma série de serviços às empresas que desejam investir ou expandir suas atividades no estado. Segundo Carlos Romualdo, gerente de relações institucionais e assuntos municipais, “A Invest Minas é uma agência do governo de Minas Gerais que assessora as empresas em todos os estágios do processo de investimento no estado. Nosso papel é entender as demandas de investimento e, a partir disso, montar uma estratégia para que as empresas recebam assessoria de forma gratuita, conectando suas necessidades aos órgãos do governo.”

A agência tem se dedicado a desburocratizar o processo de chegada e ampliação desses investimentos, proporcionando orientação sobre incentivos fiscais, apoio na busca por terrenos e instalações, assistência na obtenção de licenças e autorizações necessárias, entre outros serviços essenciais.

Com a expansão de sua atuação por meio de escritórios regionais, a Invest Minas busca se aproximar das realidades locais, compreendendo as necessidades específicas de cada região e apoiando a formulação das melhores estratégias para atrair novos investimentos. “A novidade agora é que temos um membro da nossa equipe baseado na região, mais próximo das empresas e dos municípios, o que tem se mostrado fundamental. Temos trabalhado muito de perto com os gestores municipais para capacitar e orientá-los, para que possam ser protagonistas na história de investimentos de suas cidades”, destaca Romualdo.

A presença da Invest Minas na Região Metropolitana do Vale do Aço representa um passo importante para o fortalecimento do ambiente de negócios e o fomento ao desenvolvimento econômico de uma das regiões mais dinâmicas do estado. De acordo com Mauro Guimarães, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, a atuação da Invest Minas favorece a região na atração de novos investidores. “Contamos com a Invest Minas para trazer novos investidores. Recentemente, recebemos um ofício de um grupo empresarial interessado em investir 500 milhões em nossa região. Já estamos em contato com a equipe da Invest Minas e com outros órgãos do estado para viabilizar esse investimento”, afirma.

Sobre a Invest Minas

A Invest Minas é a agência de promoção de investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE-MG). Fundada em 1968, sua missão é fomentar e atrair investimentos, promover a expansão das empresas e contribuir para a geração de empregos e renda no estado. Com uma equipe especializada, a Invest Minas oferece suporte completo às empresas que desejam investir ou expandir suas operações em Minas Gerais, desburocratizando processos e oferecendo todo o apoio necessário para o sucesso do investimento.