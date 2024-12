São Sebastião do Anta tem finalista no Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais

DA REDAÇÃO- A etapa final de julgamento dos grãos finalistas do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais foi concluída. Durante o evento foram analisadas as 40 amostras classificadas na segunda etapa da premiação, sendo 20 da categoria Natural e outros 20 da categoria Cereja Descascado. Dentre os finalistas, representando a região, a produtora Érika Peres Gonçalves, de São Sebastião do Anta, na categoria Café Cereja Descascado/Despolpado/ Desmucilado.

Os cafés foram avaliados por uma comissão, formada por especialistas em cafés especiais. As amostras foram submetidas à análise sensorial, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA), sendo observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global. Todas atingiram nota acima de 85 pontos (de um total de 100), seguindo as normas da Associação de Cafés Especiais (SCA, em inglês), entidade internacional de referência do setor.

Os trabalhos de avaliação foram feitos por oito especialistas chamados de Q-Arabica Graders. São profissionais com certificação reconhecida internacionalmente e que possuem habilidades avançadas de degustação e avaliação de café do tipo arábica.

Certifica Minas Café

Na edição de 2024, a competição recebeu um total de 1.406 amostras concorrentes, provenientes de 146 municípios mineiros, das quatro macrorregiões produtoras do estado. A região das Matas de Minas foi a com maior número de inscritos (840), seguida do Sul de Minas (345), Cerrado Mineiro (151) e Chapada de Minas (70). A premiação dos vencedores deverá ocorrer na primeira quinzena de dezembro, também na capital mineira. O concurso vai anunciar os vencedores estaduais das duas categorias, em cada macrorregião produtora, além do campeão estadual, com a maior nota entre todos os concorrentes. Também será destacada a cafeicultora que obtiver a melhor pontuação entre os finalistas e o cafeicultor participante do programa Certifica Minas Café que conseguir a melhor nota.

A competição é promovida pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla) e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe). O patrocínio é do Sicoob Crediminas e do supermercado Verdemar.