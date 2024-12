Prefeito de Santana é eleito presidente do Circuito Turístico Pico da Bandeira

DA REDAÇÃO – O prefeito Paulinho da Digudinho, de Santana do Manhuaçu, foi eleito presidente do Circuito Turístico Pico da Bandeira. A eleição aconteceu nesta quarta-feira (4), na cidade de São Francisco do Glória, reunindo representantes dos 23 municípios que compõem o circuito.

A chapa ficou composta da seguinte forma:

Presidente:

Francisco de Paulo Freitas

Vice-presidente:

Gilberto Damas de Souza

Diretora financeira:

Rosana Aparecida Moreira

Diretor financeiro adjunto:

Anivaldo de Freitas Oliveira

Diretora secretaria

Maria Luiza Azine Vitor

Diretor secretário adjunto:

Willen Rick Camargo Soares

Fiscais:

Marialine Mendes da Costa, Cláudio Junior e Delvani Vieira Machado Lavignier