Santa Bárbara do Leste: Governo Municipal conclui obra de calçamento na entrada do córrego do Desengano

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal segue promovendo o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste e uma nova obra foi entregue à população: O calçamento de parte do morro de acesso ao córrego do Desengano.

Acompanhadas por um grupo de vereadores, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles visitaram o local e puderam ver de perto o trabalho concluído.

Segundo a prefeita, essa obra é de grande importância e irá beneficiar os moradores do córrego do Desengano, devido à melhoria de acesso ao local e também os moradores da avenida Rio Branco, com a redução dos impactos causados pela poeira e/ou pela lama que descia para a Avenida em decorrência de chuvas.

A vice-prefeita Beth Leles ressaltou que essa é mais uma obra realizada pela administração com recursos próprios do município. Segundo ela, é gratificante estar ao lado da Prefeita, promovendo o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste.

De acordo com o vereador Hebert Maia, a realização dessa obra demonstra o compromisso da administração com os moradores. Hebert destacou ainda que esse calçamento trará segurança e acessibilidade a todos que transitam pelo local.

Para o assessor executivo da Prefeitura, Zé Rufino, a parceria entre o Governo Municipal e a Câmara é fundamental para que o progresso e o desenvolvimento continuem chegando de forma rápida e eficiente ao município.

Os vereadores parabenizaram a prefeita e a vice-prefeita pela concretização da obra e destacaram que, com base em trabalho sério e muita dedicação, o município está progredindo e ficando mais bonito a cada dia.

O secretário de Obras, Ivanilson Duarte, ressaltou que é muito gratificante ter a oportunidade de entregar mais essa importante obra para a população de Santa Bárbara do Leste.