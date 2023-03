Renato Ferraz celebra 35 anos de fotografia com exposição

CARATINGA- “Paixão, estudo e constância são a base para construção de uma carreira sólida, duradoura e de resultados inspiradores”, assim define Renato Ferraz com a chegada de seus 35 anos de fotografia. O marco é celebrado com uma exposição no Casarão das Artes.

Conforme Renato, o momento é de celebrar passado, presente e futuro de uma trajetória que atravessa o tempo, eternizando momentos através das fotos. “Meu avô era fotógrafo, meu pai era fotógrafo. Vai dando continuidade, a Carolzinha, o Renatinho. Transcende só os 35, muito atrás e muito na frente. Dizem que nossos filhos têm muito mais de nós que se quer a gente possa imaginar. Estar apaixonado e apaixonar a família que está toda envolvida nessa arte mostra que a gente está no caminho certo, que gosta mesmo daquilo que faz”.

Ele orgulha-se de sua trajetória e afirma que um incentivo importante traçou os rumos de sua história. O menino que brincava de ser fotógrafo se tornou um profissional reconhecido. “A minha história é maravilhosa. Meu avô era fotógrafo, então aquele primeiro neto sabe, querido. E o vovô era um grande artista, uma pessoa muito próspera, ele tinha os três filhos que gostavam da fotografia pela facilidade que o vovô dava, mas, eu era o neto. Então, tinha aquele carinho de pegar, me levar pra dentro da câmara escura, mostrar como é bacana revelar uma foto. Um dia esqueceram de mim, corri lá e danifiquei tudo, tomei um coro do pai, mas, o vovô me tirou da mão do pai e falou: “Não, esse sim só tá fazendo o que eu tô ensinando, vai ser um grande fotógrafo”. Dois anos eu o perdi, depois dessa história. Como isso marca até hoje. Então, a fotografia é algo que talvez seja a única lembrança que a gente deixa aqui nesse mundo”.

Renato Ferraz se recorda da evolução da fotografia, que hoje ganha novas cores e possibilidades com novas técnicas. Mas, é claro, impossível não ser saudosista, como afirma. “Cara, desde a época do filme, né? Quem já viu selectol, dektol, o processo da luz vermelha? Hoje não, muito mais fácil. No entanto, não deixa de ser criativo e inovador. Estar sempre buscando novas tecnologias e tendências, faz muita diferença. E o saudosismo hoje de um local que te remete paz, tranquilidade, sentimento bom quando você chega em casa são o grande segredo das Fine Art, que o tema hoje aqui. E nessa casa maravilhosa, nada representa mais arte em Caratinga do que aqui para mostrar essa nova área do meu trabalho”.

O fotógrafo precisou visitar o grandioso acervo para selecionar algumas fotografias que seriam exibidas na exposição. Muitas paisagens, registros especiais realizados em viagens e um registro especial traz a filha Carol Ferraz. “A curadoria ou a escolha da sua obra é o mais difícil, até porque tem uma briga interna entre o criador e o que você quer falar sobre aquilo ali. Não dá para dizer o número que foi para chegar ao que está aqui. Todas com técnicas novas, canvas, que é um tecido; Fine Art, até inteligência artificial colocamos em algumas imagens. Vocês vão ficar encantados”.

Chegando a mais de 30 anos de carreira, Renato faz questão de destacar que mantém o vigor de anos atrás, movido pelo desejo de aprender. “O que mais move a gente dentro de qualquer coisa que faça na vida é se manter com uma cabeça jovem, atual e estudando constantemente. Equipamento é quase que uma consequência disso, mas, o mais importante é o conhecimento. Esse sim não vai acabar”,

Questionado sobre qual fotografia que está em exposição tem uma história mais curiosa, ele cita um registro feito de sua própria casa, mostrando o céu de Caratinga em um dia chuvoso. “Vou falar da minha cidade, Caratinga. Quem é de Caratinga, pode estar morando nos Estados Unidos, fora, aonde for, vai ter sempre aquela saudade de querer lembrar de quando era criança. E eu fiz uma foto maravilhosa de um raio, que foi inclusive do terraço da minha casa, dezembro, período de chuva forte. Até eu chegar nessa imagem me deu muito trabalho. Curtam aí”.

A exposição que foi inaugurada nesta quinta-feira (16) segue no Casarão das Artes. Renato convida a população para que conheça esta nova etapa de sua carreira. “Serão todos muito bem-vindos. Vem tirar uma foto comigo. Vem me contar uma foto que fiz sua. Serão lembranças inesquecíveis na minha vida e para lembrar um pouco da nossa história”.