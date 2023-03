Regional Sub15 e Sub17: Rodada com menos gols, lesão e WO

CARATINGA- A quarta rodada do Campeonato Regional sub 15 e 17 da LCD foi bem diferente das anteriores. A começar pelo menor número de gols em comparação às demais. Ainda assim, os goleiros foram vazados 18 vezes em cinco jogos. Não fosse pelo primeiro WO da competição, provavelmente os números seriam diferentes. A partida que não aconteceu, foi na categoria Sub 15 entre Zé Pretinho, de São Sebastião do Anta, e Esporte Clube Caratinga. O time Rubro-Negro teve um problema com o ônibus, com o jogo marcado para às 8h tendo 15 minutos de tolerância, o Dragãozinho conseguiu chegar com nove minutos além do tempo de tolerância, o time de São Sebastião do Anta usou do direito previsto no regulamento de não querer jogar. Assim, conquistou os três pontos por WO.

A nota triste da rodada, ficou por conta da lesão do garoto Júlio, camisa10 do Sub 17, do Esporte Clube Caratinga. Segundo foi relatado, sofreu uma entrada na linha de fundo, o pé ficou preso num buraco no gramado que ocasionou uma fratura na tíbia. Prontamente atendido, foi encaminhado ao hospital onde irá passar por cirurgia. O lance aconteceu por volta dos 12 minutos do segundo tempo quando o placar era de 2 a 1 para o time da casa. A partida ficou paralisada por mais de 15 minutos, quando a comissão técnica do Esporte Clube Caratinga decidiu não continuar a partida.

Nos demais confrontos, bons jogos e bola na rede em Ubaporanga, e São Domingos das Dores.