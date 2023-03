PÓDIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Atletas da Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves medalham na Suíça e no estado do Espírito Santo

DA REDAÇÃO- A Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves/equipe Norfight apresenta resultados para duas competições: a AJP Tour Neuchatel International Jiu-Jitsu Championship, que aconteceu na Suíça e o Campeonato Pan-Americano X-Combat BJJ PRO 2023, em Vitória no Espírito Santo.

O faixa roxa Felipe Fernandes lutou na Suíça em competição pela Abu Dhabi Jiu Jitsu e conquistou a medalha de primeiro colocado. Já na competição de Vitória, competiram os atletas João Lucas Temporim e André Alcântara, que ficaram em segundo lugar em suas categorias, faixas roxa e marrom, respectivamente. “Tendo em vista a dificuldade que temos de mandar os atletas para competições mais longe, o resultado foi bem positivo. Foi um final de semana muito produtivo, conseguimos medalhas em duas competições importantes, essa da Liga do Emirados Árabes, que é uma liga superimportante que está fazendo os eventos pelo mundo todo. E também esse resultado do André e do João no Espírito Santo”, destaca o professor Jean Chaves.

Conforme o professor Jean, para participar das competições, os atletas contam com apoios importantes. “João Lucas hoje é contemplado com o programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Caratinga, que ao longo desses anos vem nos ajudando muito; tem também o André Alcântara que foi ajudado pela Fibron e temos também o Felipe, que foi por conta própria”.

A escola segue firme com os treinos na expectativa de mais medalhas e troféus representando Caratinga. “Vamos continuar treinando, agora temos na mira duas competições, a terceira edição do Minas Beach em Raul Soares, que será no dia 23 de abril e também o 2º Open 360°, que acontecerá em Timóteo. Vamos treinar bastante para essas duas competições em busca de mais resultados bons para Caratinga”.