Regional LCD: Tubarão e Verdão decidem o título

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O domingão foi de fortes emoções no Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Dois grandes jogos classificaram Esplanada e Santa Bárbara para decidirem o título do 46° Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos.

Esplanada 4 x 1 Primeiro de Maio

Depois de vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Esplanada entrou em campo na Grota, podendo até perder por até 3 gols de diferença que ficaria com a vaga para final. Embora algumas pessoas chegaram a ter dúvidas se o 1° de Maio iria comparecer, o time alvinegro não só foi, como saiu na frente no placar. Honrando sua história e camisa pesada, o Touro do Sal foi valente e tentou a missão “quase impossível” de vencer o alviverde por goleada. Porém, com elenco mais numeroso, o Esplanada mexeu no time, empatou e virou para 4 a 1 o placar final. No agregado, Esplanada 8 a 1 em 180 minutos de jogo.

Santa Bárbara 2×1 APEC

O estádio Francisco Ferreira Maia em Santa Bárbara do Leste recebeu o jogo da volta entre Tubarão e APEC. Depois de empatarem em 2 a 2 no primeiro confronto, ambos entraram precisando da vitória. Um ótimo público coloriu as arquibancadas do Franciscão de azul e branco. Logo no primeiro ataque do time da casa, Itinho cruzou na medida para cabeçada do artilheiro Eraldo abrir o placar logo aos 2 minutos. O segundo gol não demorou a sair, aos 5 minutos, foi a vez do camisa 11 Itinho receber assistência dentro da área e de perna direita colocar no fundo do gol de Goiaba para fazer o segundo do Santa Barbara. O ótimo time da Associação de Piedade demorou a entrar no jogo. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Luquinha que já havia cobrado uma falta no travessão do goleiro Gustavo, acertou belo chute da entrada da área para diminuir para os visitantes. Final da etapa inicial 2 a 1 para os anfitriões.

O segundo tempo começou pegado, com as duas equipes demonstrando disposição e muita garra. Alguns lances mais ríspidos que o normal. Num lance na lateral, um princípio de confusão, banco das duas equipes se exaltaram, Raí, ídolo do Tubarão, entrou em campo para separar, Rogerinho da APEC também entrou, ambos se estranharam, o clima esquentou entre as duas equipes. O jogo foi paralisado, o árbitro parou o cronômetro aos 22 minutos, expulsou os dois jogadores (Raí e Rogerinho) que continuaram trocando ameaças, quando tudo parecia apaziguado, com ambos deixando o gramado, voltaram a se agredir, dessa vez fisicamente, sendo necessária intervenção da Polícia Militar que esteve presente todo o tempo com três viaturas. Jogadores expulsos retirados, o árbitro aguardou a autorização da Polícia Militar para reiniciar a partida.

Com os ânimos ainda exaltados, o clima contaminou às arquibancadas com um princípio de tumulto entre as duas torcidas, porém, a equipe de segurança contratada pelo mandante como manda o regulamento, entrou em ação, colocando para fora do estádio o torcedor que começou o tumulto. Dentro de campo, a APEC se jogou ao ataque em busca do gol de empate, enquanto o Santa Barbara se defendia para garantir o resultado. Final, Santa Bárbara 2 x1APEC. Placar agregado, 4 a 3 Para o Tubarão.

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Lucas), Escala, Jajá, Geisandro (Vitinho), Edson, Caetano, Thiago (Micael), Emílio (Michelzinho), Itinho, Eraldo. Técnico: Dedel.

APEC: Goiaba, Fred, Daniel, Valdeir, Luquinha (Caíque), Leandro, Raian (William Coronel), Faiolli (Gustavinho), Bidick, Caleb (Juliano), Renan Mota (Russo). Técnico: Cristiano.

Arbitragem: Leidimar Ramos, árbitro capixaba de Cariacica/ES, foi auxiliado por Everaldo Cirino e Neuro José. O trio chegou sabendo da responsabilidade e da dificuldade do confronto. Com bom condicionamento físico, acompanhando os lances de perto, Leidimar demonstrou tranquilidade apesar da pressão dos dois lados. Diante do tumulto, observou, aplicou os cartões corretamente e aguardou o OK da segurança para recomeçar o jogo. Durante o tempo que o jogo ficou paralisado, informou ao representante da mesa que o cronômetro do punho direito estava pausado, enquanto o do punho esquerdo marcava o tempo corrido. Ao final, encerrou o jogo sem muito tempo de acréscimo, o que causou reclamação por parte da APEC. Porém, a atuação do trio, mais o mesário Gilberto Mononoca, não teve nenhuma interferência no placar do jogo.

