Empresário Ladir Firmino de Oliveira lançará livro sobre trajetória familiar, religiosa e comercial

CARATINGA- No próximo dia 25 de setembro, às 19h, o auditório Professor Celso Simões Caldeira do Centro Universitário de Caratinga, será palco do lançamento oficial da obra “Construção de Uma Família”, de autoria do empresário Ladir Firmino de Oliveira.

A obra reúne depoimentos que retratam o legado da família do autor, que atua no comércio caratinguense há mais de 50 anos. O evento contará, ainda, com um momento cívico e a apresentação especial do Coral Som Alegre da Igreja Assembleia de Deus.

Em entrevista ao DIÁRIO, Ladir Firmino destaca o que buscou retratar na obra. “Ainda vivo em um tempo, que vem de uma origem que a gente prezava muito a questão de família. E eu admiro a família. Quando me vi fazendo 80 anos, chegando neste tempo da vida e com o óbito da minha esposa. Eu olhava para minha família e já pensava em escrever outra linha histórica de raciocínio que eu tinha, mas, pensei que era a hora de eu escrever e veio esse título. Esse livro retrata uma parte da biografia da minha vida e dos meus filhos. Mas, o interessante é como navegar nessa trilha da vida, vivendo aí 57 anos casado, adquirindo cinco filhos e via ali aquela família trilhada neste meio, no meio empresarial, na minha vida de igreja, religiosa, vida de amigos. Então, o livro retrata uma série de coisas, parte da minha biografia, a minha história e também a história da cidade de Caratinga.

O autor destaca que nasceu no povoado do Suíço, zona rural de Caratinga e se instalou na cidade aos 22 anos de idade, em 1966. “E aí a história vai registrando a minha vida dentro da cidade de Caratinga, 57 anos de vida da loja, minha vivência no meio do povo. Então isso que o livro retrata, além da minha vida de Sicoob Credileste”.

Ele enfatiza que foi convidado pelo professor e também escritor Eugênio Maria Gomes, a realizar o lançamento da obra. “Fui entregar o livro e ele folheando me disse que eu precisava lançar. Já brincou, vamos fazer festa. Pra mim, nem digo o grau da festa, digo o grau da satisfação. E espero que o livro possa contribuir para o leitor, que ele veja o valor que eu vi de família e que ele veja se eu consegui construir tanto a história de uma família como deixar alguma coisa que possa ser visto, ou um aprendizado, ou alguma coisa que o leitor possa adquirir no livro. Estão todos convidados para o lançamento, será uma satisfação”.

SOBRE O AUTOR

“Senhor Ladir”, como é carinhosamente conhecido, tem sua trajetória no cooperativismo financeiro marcada por uma série de conquistas e contribuições significativas para a comunidade de Caratinga.

Sob sua presidência, o Sicoob Credileste tem se destacado por sua atuação e compromisso com a inclusão financeira. Recentemente, o empresário representou a cooperativa na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU) em Boston (EUA), onde o Sicoob foi reconhecido por suas iniciativas digitais.

Além de seu papel no Sicoob Credileste, Ladir Firmino de Oliveira é conhecido por seu envolvimento ativo na comunidade e por seu legado no comércio local, que já dura mais de 50 anos.