Regional de base: Cettatic é campeão nas duas categorias

INHAPIM – O domingo (28) foi de festa do futebol de base na vizinha cidade de Inhapim. O estádio Municipal Guilhermino de Oliveira foi palco das finais no Sub-15 e 17 do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Um bom público, formada em grande parte por familiares dos atletas, acordaram cedo para incentivar a garotada.

Sub 15: UAI 1X 2 Cettatic

A molecada do Sub-15 entrou em campo já eram mais de 8h para decidir o título. Bola rolando e um jogo muito disputado. Oportunidades de gols para ambos e muita tensão à beira do gramado. John abriu o placar para a Cettatic, Robert empatou para o time da casa. A partida continuou equilibrada e muito bem jogada. Porém, não faltava muito para terminar o jogo, quando o camisa oito Artur, cobrou falta que encobriu o bom goleiro Tales do UAI. O placar seguiu inalterado até o apito final do árbitro Francisco Martins.

UAI: Tales, Luiz Guilherme, Artur, João Vítor, Diogo, Lucas, Rafael, Walace, Robert, Gustavo. Técnico: John Sales

Cettatic: Emanoel, Samuel, Neto, Cleber, Raul, Thiago, Luan, Artur, Riquelme, Júnior, John. Técnico: Clayton Lopes

Sub-17

Já passavam das 10h quando a garotada do Sub-17 pisou o gramado para a decisão. Se o primeiro confronto foi equilibrado e emocionante, o segundo foi ainda mais. Muito pegado, porém com muita técnica também, cada palmo do gramado era disputado com muita disposição pelos dois times. Os bancos agitados e participando ainda mais, deixava o clima ainda mais quente. Novamente a Cettatic saiu na frente com gol de André. Mas, a equipe do UAI não desanimou e foi com tudo em busca do empate. Tentou muito e conseguiu com Carlos que aproveitou indecisão da defesa da Cettatic e de cabeça fez o gol de empate. O jogo continuou pegando fogo com chances para às duas equipes. Porém, o gol não saiu e a decisão do título ficou para às cobranças de pênalti.

Se com a bola rolando tivemos muito equilíbrio, na decisão por pênaltis, os meninos da Cettatic demostraram mais controle emocional e foram mais eficientes. Converteram às primeiras três cobranças, enquanto os atletas do UAI, desperdiçaram às três batidas, duas defendidas pelo goleiro destaque da competição Hebert Júnior, e a última batida por cima do gol. Final, Cettatic 3 a 0 UAI.

UAI: Caio, Carlos Eduardo, Daniel, Eduardo, Felipe, Felipe Lucas, Guilherme, José Daniel, Lucas, Luiz Eduardo, Ney, Paulo César. Técnico: John Sales

Cettatic: Hebert Júnior, Celso, Custódio, Daniel Carlos, Erick, João Lucas, Daniel Rodrigues, João Vitor, Leonardo, Mateus, Miguel Ângelo, Miqueias, Felipe Pascoaline, Daniel. Técnico: Clayton Lopes.

Arbitragem: Como toda final, nas duas partidas o quarteto teve trabalho para conter os ânimos, principalmente fora das quatro linhas. Entretanto, nenhuma jogada que tenha interferência direta no placar de 2 a 1 a favor da Cettatic. A maioria das reclamações de um lado ou outro, foram em lances de interpretação. No primeiro jogo, Francisco Martins foi o central, auxiliado por Sebastião Marcos e Luiz Henrique.

Na partida de fundo, Luiz Henrique foi o árbitro central. Jovem promissor, visto por muitos como uma das revelações recentes, teve muito trabalho a exemplo do primeiro jogo. Porém, com bom condicionamento físico, esteve sempre perto das jogadas. Principalmente no lance que causou mais reclamações da comissão técnica do UAI, quando deixou de aplicar a lei da vantagem, por considerar que o jogador não estava equilibrado o suficiente para finalizar a jogada. A interpretação do banco do UAI foi diferente, o que gerou reclamações. O empate levou a decisão para as cobranças de pênalti.

Rogério Silva