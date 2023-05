Desafio de vôlei de praia é realizado em Ipanema

IPANEMA- No último final de semana, Ipanema foi palco do Desafio de Vôlei de Praia realizado na Praça da Paz. A competição contou com disputa nas categorias adulto e sub-18 masculino e feminino e contou com a participação de duplas dos municípios de Ipanema, Caratinga, Belo Horizonte, Betim, Ipatinga, Manhuaçu, Taparuba, Muriaé e Colatina/ES, sendo as duplas campeãs premiadas com R$ 700e as vice-campeãs com R$ 300.

O destaque do evento foi a participação do levantador caratinguense e atleta do Sada/Cruzeiro, Rodrigo Ribeiro que foi campeão representando o Ipanemense, abrilhantando a competição.

Confira as classificações finais da competição:

Sub18 Feminino

1- Brunna e Maria Fernanda – IPANEMENSE / Ipanema

2- Gabrielle e Maria Luiza – IPANEMENSE / Ipanema

3- Eryka e Thays – IPANEMENSE / Ipanema

Sub18 Masculino

1- Gabriel e Guilherme – Muriaé

2- Rafael e Gustavo – Arena Beach / Ipatinga

3- Saulo Jr e Miguel – IPANEMENSE / Ipanema

Adulto Feminino

1- Barbara e Rafa – Arena AP Sports / Betim

2- Helizângela e Erica – Caratinga

3- Natália e Cíntia – Caratinga

Adulto Masculino:

1 – Rodrigo (levantador do SADA Cruzeiro) / Romário – IPANEMENSE / Ipanema

2 – Jakis e Marcos Cambalhota – Ipanema

3 – Luiz Jr e Saulo Jr (aluno do projeto Ipanemense) – Colatina/Ipanema