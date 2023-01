Reforma, revitalização e modernização dão cara nova ao “Gigantinho” em Inhapim

INHAPIM – O Ginásio Poliesportivo de Inhapim está vivendo a sua maior obra de reforma, revitalização e modernização de sua história.

Iniciado pelo então prefeito César Augusto Torres (1989/1992), concluído e inaugurado pelo ex-prefeito Almiro Siqueira de Almeida (1993/1996), o ginásio poliesportivo de Inhapim popularmente conhecido como “Gigantinho” está passando pela maior obra de reforma desde sua inauguração.

Valendo-se de recursos próprios do município, e após a construção de um projeto que recuperasse a funcionalidade, conforto e segurança para desportistas e população em geral, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, determinou o início das obras que já se encontram em fase avançada de execução. “Trocamos toda parte hidráulica e elétrica aqui do Gigantinho. Neste momento estamos caminhando para conclusão das obras de implantação do novo piso em madeira, pintando toda parte interna do ginásio e concluindo a reforma dos banheiros, vestiários, bar, arquibancadas e o telhado, que foi vedado para inibir a presença de pombos e recebeu telhas novas de policarbonato para dar maior luminosidade a quadra de esportes”, informou Jean José Siqueira, secretário de Esportes.

Para o prefeito Marcinho, a reforma, revitalização e modernização do “Gigantinho” é a realização de uma significativa conquista para os amantes do futebol, vôlei e futsal de Inhapim. “Agradeço primeiramente a Deus e depois a nossa equipe de governo, em especial aos competentes engenheiros da nossa secretaria de Planejamento que vem cuidando das obras do ginásio. Poliesportivo com tanto carinho. Estamos implantando um moderno piso em madeira que favorecerá a queda dos atletas nas competições, pois conta com sistema de borrachas em sua base para amortecer impactos. Trocamos toda parte hidráulica, muito antiga e todo corroída pelo tempo, assim como também trocamos a parte elétrica do ginásio. Investimos em acessibilidade para nossos cadeirantes, construindo banheiros e um espaço dedicado a eles nas arquibancadas. Trocamos todo piso em ardósia para cerâmica, novos jogos de banheiros, vestiários com instalação de chuveiros e novas janelas e áreas de claridade em blindex. Em breve, com as bênçãos de Deus vamos devolver para nossa comunidade um espaço dedicado a prática esportiva novinho, com total segurança, acessibilidade, conforto e muita alegria e diversão, em nossos campeonatos eletrizantes. Inhapim segue avançando”, ressaltou o prefeito.

Após a conclusão das obras na parte interna do ginásio poliesportivo, os servidores deverão encaminhar para os trabalhos na parte externa do ginásio, que receberá jardinagem, paisagismo, área de estacionamento de veículos e uma quadra de peteca.

Assessoria de Comunicação