Encontrado corpo do homem que caiu no rio Matipó, em Raul Soares

RAUL SOARES – Os bombeiros militares encontraram na manhã dessa quinta-feira (26) o corpo de Rolystoni Rayala Alves, 40 anos, que havia caído no rio Matipó, em Raul Soares, na última segunda-feira (23).

Os bombeiros deram continuidade as buscas ao homem que havia caído no rio, na região da rua Zico Sales, no bairro Sodré. A guarnição foi avisada que um corpo havia sido localizado boiando próximo as margens de uma hidrelétrica. Populares seguraram o cadáver com um bambu para que ele não fosse levado pela correnteza.

A equipe dos bombeiros foi até o local, que fica a sete quilômetros do lugar onde o homem caiu, e fizeram a retirada do corpo do leito do rio.

O corpo de Rolystoni foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Caratinga.