Recuperada moto furtada no bairro Anápolis

CARATINGA – A Polícia Militar conseguir recuperar nessa terça-feira(24) a moto Yamaha Fazer de cor preta que havia sido furtada no final da noite desse último sábado (21), na rua José Alves Pereira, no bairro Anápolis.

A PM foi informada que teria uma motocicleta de cor preta abandonada na rua Augusto de Morais, no bairro Esperança. Uma guaranição foi até o local indicado e motocicleta foi encontrada sem a placa de identificação. Durante consulta realizada através do chassi foi constatado que se tratava de veículo furtado.

O autor do furto ainda não foi identificado e preso até o final dessa edição.