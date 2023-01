Polícia Militar de Mutum apreende veículo clonado

Na tarde desta terça-feira, 24/01, os militares receberam informação de que um veículo Toro, possivelmente clonado, estaria transitando na cidade de Mutum.

As equipes iniciaram rastreamento e conseguiram abordar o carro no bairro Invejada, durante as buscas foi localizada com o condutor uma porção de maconha.

Ao ser realizada a inspeção veicular foram encontrados vários indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo.

Foi feito contato com o proprietário do veículo original, que é morador da cidade de Divinópolis/MG e confirmada a clonagem.

Autor de 25 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.