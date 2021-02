Readequação de linhas urbanas do transporte público

Riodoce divulga novo itinerário e esclarece redução de ônibus em circulação

CARATINGA- A Viação Riodoce realizou a readequação de linhas urbanas de transporte público em Caratinga. Após a pandemia de covid-19 e a queda no número de passageiros, provocada ainda pelo grande número de aplicativos em circulação na cidade sem regulamentação; foi necessário promover algumas mudanças nos horários e itinerário.

A reportagem conversou com o empresário Rinaldo Grossi, que destacou que a empresa, que tem mais de 40 anos de atuação, tem a plena consciência do compromisso com a mobilidade urbana do cidadão. Mas, o cenário é de queda da demanda pelo transporte público. “Lógico que com a pandemia as pessoas ficaram em casa, o comércio fechou, diminuiu a movimentação da cidade e nós adequamos. Colocamos o horário de acordo com a demanda, que caiu cerca de 30%. Estamos com oferta de cerca de 40% a 50%. Naturalmente, têm outros fatores também, como o surgimento dos aplicativos. A Riodoce está se limitando a levar pelo menos 60% dos passageiros em gratuidade, dos poucos que ainda estamos transportando”.

A regulamentação dos aplicativos de transporte e mototáxi vem sendo discutida na Câmara Municipal. Rinaldo também faz suas ponderações a respeito deste assunto. “Não sou contra os aplicativos, mas, acredito que devem haver regras, inclusive determinando o quantitativo de veículos que a cidade comporta, por isso é importante a regulamentação”.

Rinaldo lamenta que Caratinga esteja indo na “contramão da história”, uma vez que o transporte individual deixa o trânsito cada vez mais caótico. “O transporte público deve ser prestigiado aqui e em qualquer cidade do mundo, para evitar exatamente fadiga do sistema de transporte da cidade, excesso de veículos, poluição, consumo de combustível, dentre outros. O transporte coletivo é a solução mais viável e deve ser preservado pelo Poder Público. Merece atenção porque é de interesse do povo”.

Ônibus novos e motoristas qualificados. Conforme Rinaldo, no total, são em torno de 60 funcionários diretos que trabalham no transporte urbano de Caratinga, com carteira assinada, e demais dispositivos legais como seguro e plano de saúde. “Consideramos quatro pessoas por família, então, 240 pessoas. Além dos outros funcionários que tenho aqui, que trabalham para as linhas de fora. São 240 pessoas que estão sendo impactadas. Da minha parte cabe adequar, porque não posso andar com os carros vazios gastando óleo, etc”.

A mensagem do empresário é que a população prestigie o transporte coletivo. “É seguro, mais econômico, operado de maneira correta e o reinvestimento do lucro fica na nossa cidade. Esperamos que essa pandemia possa cessar, a vacinação dar certo, as pessoas voltarem a andar de ônibus e isso voltar à normalidade. Mesmo assim é preciso que o Poder Público tome uma decisão urgente, com relação a chamado transporte alternativo como muitos falam, mas que ainda necessita de regulamentação”, finaliza.