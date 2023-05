Procon realiza pesquisa de preços nos postos de combustíveis

CARATINGA- O Procon de Caratinga desenvolveu uma ação de monitoramento do preço dos combustíveis, a partir de orientação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

No dia 18 de maio, o DIÁRIO realizou um levantamento de preços nos postos de Caratinga. O menor valor encontrado para a gasolina comum foi de R$ 5,29 e o maior R$ 5,59. Esta semana, o valor já está sendo encontrado pelo valor médio de R$ 5,09.

Nesta primeira fase de monitoramento, que ocorreu nestas quarta-feira (24) e quinta-feira (25), a coleta dos preços nos postos de Caratinga com o maior e o menor valor encontrado. Será ainda elaborado um relatório de monitoramento da precificação dos combustíveis, conforme destaca Cristiano Lopes de Faria, coordenador do Procon. “É um levantamento de como está o valor, do menor para o maior, ver se chegou até as bombas, uma pesquisa de preço. O mais baixo está em R$ 5,09 o valor da gasolina comum”.

Na segunda fase de monitoramento será criada uma agenda de análise e monitoramento dos combustíveis e criação do Comitê Permanente de Monitoramento do Mercado de Combustíveis com a participação das instituições de defesa do consumidor e agentes técnicos na qualidade, segurança e precificação de combustíveis.

Cristiano deixa uma orientação para os consumidores que se sentem lesados e desejam denunciar. “O que o Procon orienta ao consumidor, que se sentir que há alguma irregularidade, que nos procure e faça uma denúncia, seja pelo telefone 3329-8012/8112 ou pelo e-mail [email protected]. E sempre munido da nota fiscal, que será averiguado. O Procon agora estará monitorando, foi um posicionamento dos procons para não haver oscilação nesse valor”.