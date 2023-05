Bom Jesus do Galho recebe primeiro exame de faixa de Taekwondo

BOM JESUS DO GALHO- A Arena da Estação, em Bom Jesus do Galho, recebeu no último dia 20 de maio, o primeiro exame de faixa de Taekwondo. Participaram alunos da cidade e 43 crianças do distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, que fazem parte do projeto da Associação Korion de Desportos, presidente da Associação Korion de Desportos.

A professora Rosimeire Marçal, faixa preta 1° DAN é responsável pelas aulas em Bom Jesus do Galho e Sapucaia. Ela destaca seus agradecimentos e afirma que está bastante satisfeita com os resultados das aulas. “Agradeço ao mestre Marcelo Cardozo, aos pais que marcaram presença. Taekwondo é uma arte marcial que trabalha a coordenação física e motora, flexibilidade, equilíbrio e concentração. E tem como base a disciplina”.